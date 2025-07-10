به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی، در بیانیه‌ای شدیداللحن، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در کشتار غیرنظامیان فلسطینی در دیرالبلح را محکوم کرد و آن را "رسوایی بزرگ تمدن غربی" خواند. وی با اشاره به محاصره انسانی غزه، از شلیک ۴۵ موشک پیشرفته به سوی اهداف صهیونیستی خبر داد و به شرکت‌های کشتیرانی همکار با رژیم اشغالگر هشدار جدی داد.



مسئول انصراالله یمن اظهار داشت:‌این چه جهانی است که ادعای تمدن دارد، در حالی که صدها هزار کودک در غزه در آرزوی یک قرص نان هستند، اما همان نان در کامیون‌هایی که در چند قدمی آن‌ها نگهداری می‌شود، از دسترسشان خارج است؟ این چه جهانی است که ششصد هزار کودک را بدون سرپناه، در میان آوارها رها کرده است؟

وی افزود:‌ این هفته، جنایتکاران صهیونیست بیش از ۳۷۰۰ فلسطینی بی‌گناه را به شهادت رساندند یا مجروح کردند؛ اکثر آن‌ها زنان و کودکانی بودند که برای دریافت کمک‌های انسانی در صف ایستاده بودند. قتل‌عام امروز در دیرالبلح، حتی کودکان شیرخوار و خانواده‌هایی را که برای دریافت مکمل‌های غذایی صف کشیده بودند، نشانه گرفت.

جامعه بین‌المللی شاهد مرگ وجدان بشری است

حوثی تاکید کرد که نسل امروز شاهد بزرگ‌ترین رسوایی اخلاقی در تاریخ است؛ رسوایی‌ای که جامعه جهانی به آن دچار شده و وجدان انسانیت در آن مرده است. امروز، بیش از یک میلیون نفر در غزه، از جمله کودکان، زنان و بیماران، زیر چشمان بسته جهان، در گرسنگی و تشنگی به دست صهیونیست‌های جنایتکار کشته می‌شوند.

وی افزود:‌ آمریکای جنایتکار، با حمایت مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، در این نسل‌کشی شریک است، در حالی که ادعای رهبری جامعه جهانی را دارد. غرب نیز با تأمین سلاح‌های کشتار جمعی، از سفاحان صهیونیست حمایت می‌کند.

پایداری قهرمانانه مبارزان غزه در برابر اشغالگران

مسئول انصرالله یمنِ با تاکید بر اینکه مقاومت فلسطین، با وجود تمام محاصره‌ها و خیانت‌های جهانی، همچنان پایدار و استوار ایستاده است خاطرنشان کرد که مبارزان غزه، با روحیه‌ای بالا و عملکردی تأثیرگذار، در برابر چهار لشکر نظامی صهیونیستی مقاومت کرده‌اند. تنها در این هفته، گردان‌های قسام ۱۶ عملیات نظامی، از جمله ۱۰ حمله به وسایل نقلیه نظامی، ۵ عملیات گلوله‌باران و یک درگیری با نیروهای پیاده‌نظام دشمن انجام دادند.

وی افزود: نظامیان صهیونیست وقتی با غیرنظامیان روبه‌رو می‌شوند، جسارت نشان می‌دهند، اما در مقابل مبارزان فلسطینی، ترس و وحشتشان آشکار می‌شود.

لبنان و سوریه؛ هدف تجاوزات صهیونیستی

سیدعبدالملک حوثی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، به تجاوزات خود در لبنان ادامه داده و به کشتار غیرنظامیان و تخریب خانه‌ها در جنوب و شمال این کشور مشغول است افزود: آن‌ها می‌خواهند با تحمیل معادلات جدید، حاکمیت لبنان را نابود کنند. اما سلاح مقاومت، تنها سد محکم در برابر اشغالگران است.

وی خاطرنشان کرد که در سوریه نیز، صهیونیست‌ها به یورش به روستاها و تخریب خانه‌ها ادامه می‌دهند. تجاوز اخیر آن‌ها به حومه دمشق، خصومت ذاتی این رژیم با مسلمانان را ثابت می‌کند.

عملیات قاطع یمن در حمایت از غزه

مسئول انصار الله یمن افزود: جبهه یمن در نبرد فتح موعود، حمایت خود از مردم غزه را با قدرت ادامه می‌دهد. این هفته، ۴۵ موشک هایپرسونیک و بالستیک به سمت اهداف اشغالگران در یافا، اشدود، عسقلان و ام‌الرشراش شلیک شد. عملیات بامداد امروز نیز باعث تعلیق پروازها در فرودگاه بن‌گوریون و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد.

هشدار به شرکت‌های کشتیرانی همدست با صهیونیست‌ها

وی خاطر نشان ساخت: یمن با قاطعیت ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب را اجرا می‌کند. هرگونه تلاش برای نقض این ممنوعیت، با پاسخ شدید مواجه خواهد شد. این هفته، دو کشتی متعلق به شرکت‌های متخلف که قصد ورود به بندر ام‌الرشراش را داشتند، غرق شدند.

موضع یمن تغییرناپذیر است

سیدعبدالملک حوثی تاکید کرد ما ملت یمن، با تکیه بر ایمان و اخلاق انسانی، از مردم فلسطین حمایت می‌کنیم. هرگونه تجاوز صهیونیستی، هرچند با حمایت کامل آمریکا و غرب باشد، هرگز ما را از مسیر مقاومت منحرف نخواهد کرد. ما آماده هرگونه فداکاری برای دفاع از غزه و قدس هستیم.