به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوناس مونتانی» سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس امروز دوشنبه در گفت‌وگویی بیان کرد که جنگ میان رژیم صهیونیستی و فلسطین تنها در صورتی حل‌وفصل خواهد شد که یک کشور قابل دوام فلسطینی تشکیل شود.

اظهارات این دیپلمات سوئیسی در حالی مطرح شده است که نسل‌کشی رژیم صهیونیستی همچنان در غزه ادامه دارد و مذاکرات برای مرحله دوم توافق آتش‌بس و تبادل اسرا که مرحله اول آن در ماه مارس به پایان رسید، بی‌نتیجه بوده است.

کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی مخالف تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با راهکاری «دو-دولت» است و گفته یک تشکیلات حاکمیتی فلسطینی و مستقل که جنبش حماس در آن نقشی داشته باشد، برای آن قابل قبول نیست. جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر به بهانه نابودی حماس و آنچه «تکمیل اهداف جنگ» عنوان می‌شود، ادامه دارد. این در حالی است که بحران قحطی و گرسنگی به دلیل تداوم محاصره انسانی غزه شدت یافته است.

امروز وقفه‌ انسانی چند ساعته برای ارائه برخی کمک‌های غذایی برقرار شده است.

خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که مونتانی در گفت‌وگو با این خبرگزاری بیان کرد: معیارهای حل‌وفصل این درگیری شامل تشکیل کشوری قابل دوام و مستقل است که «در صلح و امنیت و در مرزهای ۱۹۶۷ در کنار اسرائیل» زندگی کند.

او افزود که سوئیس فعالانه از اجرای راهکار دو دولتی بر اساس قوانین بین‌المللی حمایت و تحولات در این زمینه را به دقت رصد می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس بیان کرد: مسئله به رسمیت شناختن فلسطین زمانی قابل بررسی است که اقدامات ملموسی در راستای این راهکار (۲-دولت) انجام شود که هم امنیت اسرائیل و هم حقوق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تضمین کند.

به گفت دولت سوئیس، به رسمیت شناختن کشور فلسطین طبق چشم‌انداز صلح پایدار مبتنی بر راهکار ۲-دولت است که قابلیت ارائه چشم‌انداز صلح و امنیت را هم برای فلسطینی‌ها و هم برای ساکنان اراضی اشغالی دارد.

اعلام آمادگی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین با واکنش تند رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شده است.

..............................

