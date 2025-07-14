در شهر سویداء سوریه چه خبر است؟ + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبهنظامیان دروزی سوریه نیمهشب یکشنبه و صبح دوشنبه با نیروهای امنیتی و ارتش سوریه در سویداء درگیر شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای محلی اعلام کرد که دستکم ۳۷ نفر در جریان این درگیریها کشته شدند.
شبکههای خبری نزدیک به دروزیها تصاویری از اجساد نظامیان و نیروهای امنیتی سوریه را منتشر و آنها را به کشتار غیرنظامیان متهم میکنند.
وزیر کشور حکومت انتقالی سوریه میگوید این خشونتها نتیجه تلنبار شدن تنشهای گسترده در ماههای گذشته و درگیری دروزیها با قبایل مسلح بوده است.
فرماندار این شهر خواستار خویشتنداری شده و مقامهای سوریه برای کاهش تنش به آنجا نیرو اعزام کردهاند.
این خشونتها اولین مورد در سویداء بین جنگجویان دروزی و نیروهای امنیتی جدید سوریه است که منجر به کشته شدن دهها نفر میشود.
