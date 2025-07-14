به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع سوریه می گویند جنگنده های اسرائیلی دقایقی قبل همزمان با تشدید درگیریها میان دروزیها و عناصر مسلح وابسته به جولانی در استان سویدا (جنوب سوریه)، حومه این استان را بمباران کردند.
«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این حمله هوایی گفت: ما به عنوان پیام و هشداری آشکار به رژیم سوریه، به اهدافی در سوریه حمله کردیم.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد که به دروزیهای سوریه آسیبی برسد و اسرائیل نیز بیتفاوت نخواهد ماند.
درگیریهای خونین میان گروه های دروزی و عناصر مسلح وابسته به جولانی در استان سویدا از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه داشته است.
منابع سوری می گویند این درگیری های مرگبار تاکنون حدود ۱۰۰ کشته بر جای گذاشته است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما