حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه/ کشته شدن ۱۰۰ نفر در درگیری‌های سویدا

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۶
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه/ کشته شدن ۱۰۰ نفر در درگیری‌های سویدا

رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه در حمایت از گروه‌های دروزی، به حومه استان سویدا واقع در جنوب سوریه حمله هوایی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  منابع سوریه می گویند جنگنده های اسرائیلی دقایقی قبل همزمان با تشدید درگیری‌ها میان دروزی‌ها و عناصر مسلح وابسته به جولانی در استان سویدا (جنوب سوریه)، حومه این استان را بمباران کردند.

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این حمله هوایی گفت: ما به عنوان پیام و هشداری آشکار به رژیم سوریه، به اهدافی در سوریه حمله کردیم.

وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد که به دروزی‌های سوریه آسیبی برسد و اسرائیل نیز بی‌تفاوت نخواهد ماند.

درگیری‌های خونین میان گروه های دروزی و عناصر مسلح وابسته به جولانی در استان سویدا از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه داشته است.

منابع سوری می گویند این درگیری های مرگبار تاکنون حدود  ۱۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

