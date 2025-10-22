به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخستوزیر لبنان، تأکید کرد که وضعیت کنونی در مرزهای جنوبی این کشور با فلسطین اشغالی، جنگ فرسایشی است و ابراز امیدواری کرد که دولت لبنان بتواند طی سه ماه آینده، انحصار سلاح را در منطقه جنوب رود لیطانی بهدست گیرد.
سلام در گفتوگو با مجله فرانسوی «پاریس مَچ» گفت: دولت لبنان بر اجرای کامل آتشبس اعلامشده در نوامبر گذشته تأکید دارد، با هدف بازگرداندن انحصار سلاح به دولت در جنوب لیطانی از طریق روندی چندمرحلهای که در نهایت منجر به تبدیل حزبالله به یک حزب سیاسی بدون شاخه نظامی خواهد شد.
او درباره وضعیت اقتصادی لبنان با هشدار این که کشورش به کمک فوری بینالمللی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد، افزود: بیش از ۷۴ درصد از لبنانیها زیر خط فقر زندگی میکنند.
سلام با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در بخشهای مالی و قضایی لبنان، تأکید کرد که دولتش در حال کار بر روی قانون جدید بانکی، سازوکار توزیع خسارتها، اصلاح نظام اداری و تقویت استقلال قوه قضاییه است.
نخستوزیر لبنان در خصوص طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده آمریکا نیز گفت که بیروت، واکنش مثبتی به این طرح نشان داده، چراکه شامل کمکهای فوری انساندوستانه برای غزه است. او در عین حال نسبت به نیتهای اسرائیل ابراز نگرانی کرد و افزود: نتانیاهو با جنگ همانگونه رفتار میکند که کسی با دوچرخهسواری میکند؛ اگر توقف کند، سقوط خواهد کرد.
