عراقچی: دیپلماسی و میدان، دو بال ایران در مقابله با جنایات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (شنبه) چهارم مردادماه در نشستی با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و معاونان و مدیران وزارت امور خارجه در محل این وزارتخانه به تشریح اقدامات دستگاه دیپلماسی در طی جنگ ۱۲ روزه و همچنین پس از آن و همراهی دیپلماسی و میدان پرداخت.

وی افزود: همگی در وزارت امور خارجه در کنار نیروهای نظامی بودند و جنگ ۱۲ روزه یکی از نمونه‌های هماهنگی بین میدان و دیپلماسی بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: نیروهای مسلح ما قهرمانانه از کشور در مقابل دشمنان دفاع کردند.در کنار آن سربازان میدان دیپلماسی شبانه روز در صحنه بودند. شش صبح روز حمله در ۲۳ خردادماه مدیران در وزارت خارجه حاضر شدند و در این مدت نیز در وزارت امور خارجه حضور داشتند و برخی شب‌ها نیز به منزل مراجعت نکردند و در وزارت خارجه ماندند.

وزیر خارجه بیان کرد: نیروهای ما نیز از مظلومیت مردم ایران و مشروعیت دفاع از خود دربرابر یک تهاجم آشکار دفاع کردند . البته وزارت امور خارجه بخشی از دولت است. دولت در مجموعه عملکرد درخشانی داشت.

عراقچی ادامه داد: آنچه دشمن را به عقب‌نشینی و درخواست بدون پیش شرط آتش‌بس کرد، هم مقاومت نیروهای مسلح و هم مدیریت فوق العاده دولت در اداره و تمشیت امور کشور بود که هیچ خلل، ضعف و کوتاهی پیش نیاید و دولت عملکرد بسیار درخشانی داشت.

وی بیان کرد: مقاومت مردم در صحنه و سربازان شما در میدان دیپلماسی و وزارت خارجه هم همین طور در ۱۲ روز مجموعه بسیار زیادی از اقدامات دیپلماتیک را صورت دادیم.وزیر خارجه گفت: در نتیجه تماس‌های تلفنی، اقدامات سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور و ... بیش از ۱۲۰ کشور در دنیا این حملات را علیه ایران محکوم کرده و ابراز حمایت و همبستگی با ایران کردند.

عراقچی ادامه داد: غیر از شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام که تکلیفشان روشن است، هیچ سازمان و نهاد بین‌المللی نبود که از ایران حمایت نکند. سازمان همکاری شانگهای، جنبش عدم تعهد، شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا و بسیاری از مقامات دنیا به حقانیت مردم ایران اذعان کردند، به خصوص اینکه ایران در زمانی مورد حمله قرار گرفت که در حال اجرای دیپلماسی و درگیر اجرای مذاکرات دیپلماتیک بود و این نشان داد چه کسی اهل دیپلماسی و استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل مسائل بین‌المللی است و چه کسانی دنبال زور، قلدری و سلطه‌طلبی هستند و این حقانیت مردم ایران را در این مسیر در این 12 روز نشان داد و این حقانیت اثبات شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت که کار و تلاش‌های وزارت امور خارجه همچنان در عرصه‌های بین‌المللی ادامه دارد.

وی گفت: همراه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشغول مستندسازی جنایات صورت گرفته هستیم در چند روز گذشته وزارت خارجه درگیر مسائل غزه است و تماس‌های تلفنی که در این راستا صورت گرفت. دیروز چندین تماس تلفنی صورت گرفت که اقدامات هماهنگ را صورت دهیم برای جلوگیری و توقف جنایات در غزه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح و نگهداشتن مردم در محاصره غذایی و دارویی که امتیازات سیاسی در مذاکرات مربوط به آتش بس بگیرند که با مقاومت مردم غزه در این موضوع هم ناکام ماندند.

وزیر خارجه بیان کرد: آنچه به من روحیه می‌داد روحیه آقای پزشکیان بود که در تماس با ایشان بودم هم دستورالعمل بگیریم و هم هماهنگی‌ها لازم را صورت دهیم و از روحیه قوی و شاداب ایشان در بحبوحه شرایط سخت استفاده کنیم.

