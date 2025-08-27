  1. صفحه اصلی
حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی

۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۶
کد خبر: 1720865
سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرد، یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرد، یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شده که موشک شلیک‌شده را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری درباره محل رهگیری یا میزان خسارات احتمالی ناشی از این حمله اعلام نشده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که به دنبال شلیک موشک از یمن، آژیرهای خطر حمله موشکی در مناطق مختلفی از سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.

