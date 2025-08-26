به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد کشتهشدگان در پی دو حمله هوایی اسرائیل به یک پایگاه نظامی ارتش حکومت جولانی به چهار نفر رسید. این حملات در اطراف منطقه «الکسوة» در حومه جنوب غربی دمشق در نزدیک جاده منتهی به استان سویدا، رخ داد.
تمام قربانیان از نیروهای تیپ ۴۴ ارتش حکومت جولانی موسوم به «تیپ ابوبکر الصدیق» بودهاند و دستکم یکی از آنان از فرماندهان این گروه نظامی بوده است. همچنین چهار نفر دیگر در این حملات زخمی شدهاند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
این حملات همزمان با پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان منطقه صورت گرفته و نگرانیها درباره تشدید تنشهای نظامی در جنوب سوریه را افزایش داده است.
