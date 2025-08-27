تجمع اعتراضی در جنوب لبنان همزمان با سفر نماینده آمریکایی به منطقه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از اهالی جنوب لبنان در میدان شهر «الخِیام» گرد هم آمدند و در یک تجمع اعتراضی با برافراشتن پرچم‌های حزب‌الله، مخالفت خود را با مواضع ایالات متحده و سفر «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه، به منطقه اعلام کردند.

توماس باراک با یک بالگرد وارد پادگانی در شهر مرجعیون شد. همزمان با این تحولات، نیروهای ارتش لبنان در منطقه و در ورودی شمالی شهر الخیام مستقر شدند تا امنیت لازم را در جریان این بازدید تأمین کنند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که فراخوان‌هایی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی منتشر شده و گزارش‌هایی نیز حاکی از آن است که نماینده آمریکایی قصد دارد با بالگرد از چندین روستا در جنوب بازدید کند.

گفتنی است «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه اخیراً در کنفرانس خبری که پس از دیدار او با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد. وی از خبرنگاران خواست که رفتار متمدنانه داشته و مانند حیوانات نباشند!

فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحالیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»

