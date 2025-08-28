جنبش انصارالله: هیچ فرماندهی در حمله اسرائیل به صنعاء ترور نشده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه حملات اسرائیل به یمن به‌دلیل حمایت این کشور از غزه، عصر امروز شهر صنعاء پایتخت یمن، هدف حمله هوایی جدید قرار گرفت. در حالی که رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند این حملات با هدف ترور فرماندهان حوثی انجام شده، جنبش انصارالله این ادعا را رد کرد.

شاهدان عینی اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل منطقه «عطان» در جنوب غرب صنعا و منزلی در منطقه «بیت بوس» در جنوب پایتخت را هدف قرار داده‌اند.

«نصرالدین عامر» از فرماندهان جنبش انصارالله، در واکنش به این حملات گفت: ادعاهای اسرائیل درباره ترور فرماندهان صحت ندارد. آنچه رخ داده، حمله به اهداف غیرنظامی و مردم یمن به‌دلیل مواضع حمایتی‌شان از غزه است.

او همچنین تأکید کرد: این حمله صهیونیستی شکست خورده است و عملیات ما در حمایت از غزه ادامه خواهد داشت.

در همین راستا، شبکه «المسیره» یمن به نقل از منبعی در وزارت دفاع دولت نجات ملی یمن گزارش داد که اسرائیل روایت‌های متناقضی درباره اهداف حمله ارائه کرده و ادعای هدف قرار دادن فرماندهان را بی‌اساس دانسته است. این منبع تأکید کرد که حمله اسرائیل به صنعا، در واقع واکنشی به موضع‌گیری مردم یمن در حمایت از فلسطین است.

وی افزود: تهدیدات اسرائیل نمی‌تواند ملت یمن و رهبری آن را مرعوب کند و این حملات صهیونیستی مانعی برای ادامه حمایت از غزه نخواهد بود.

