به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که روز پنج‌شنبه گذشته، حمله‌ای هوایی را علیه رئیس ستاد و وزیر دفاع جنبش انصارالله (حوثی‌ها) در یمن انجام داده و منتظر تأیید نتیجه این عملیات است.

طبق گزارش منتشرشده از سوی رادیو ارتش اسرائیل، «ما دیروز تلاش کردیم رئیس ستاد و وزیر دفاع حوثی‌ها را، به همراه چند فرمانده ارشد دولت آن‌ها، ترور کنیم. هنوز منتظر نتایج حمله هستیم.»

این حمله بر اساس اطلاعات فوری و اضطراری از محل جلسه فرماندهان ارشد حوثی‌ها انجام شده و در مدت زمان کوتاهی عملیاتی شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که خود را برای «سناریوهای دشوار» آماده می‌کند، از جمله احتمال افزایش حملات موشکی از سوی حوثی‌ها به سمت اسرائیل.

۱۰ انفجار در صنعاء

روز پنج‌شنبه، اسرائیل حمله‌ای گسترده به پایتخت یمن، صنعاء، انجام داد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که هدف این حمله، فرماندهان حوثی بوده‌اند.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که نیروی هوایی این کشور «حمله‌ای دقیق» به یک پایگاه نظامی متعلق به حوثی‌ها در صنعاء انجام داده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که ۱۰ انفجار پیاپی پایتخت یمن را لرزاند و مناطق مختلفی از جمله جبل عطان در غرب صنعاء هدف قرار گرفتند.

رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها نیز اعلام کردند که صنعاء بار دیگر هدف «تجاوز اسرائیلی» قرار گرفته است. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی ستون‌های دود را در مناطق مسکونی نشان می‌دادند که در اثر حمله آسیب دیده‌اند.

واکنش حوثی‌ها: حمله شکست خورد

جنبش انصارالله (حوثی‌ها) ادعای اسرائیل مبنی بر ترور فرماندهان ارشد را رد کرده و حملات هوایی را «تجاوزی شکست‌خورده» توصیف کرده‌اند.

مهدی المشاط، رئیس شورای سیاسی عالی حوثی‌ها، در واکنش به این حمله، ادعاهای اسرائیل را «اخبار جعلی» خواند و گفت: «ضربات شما شکست خورده‌اند و ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. دست بلند ما درس لازم را به شما خواهد داد.»

او خطاب به نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفت: «تو رژیم صهیونیستی را به سمت نابودی می‌کشی و وارد نبردی با مردمی شده‌ای که در حد تو نیستند. ما توطئه‌هایتان را ناکام گذاشتیم، هرچقدر می‌خواهید فریاد بزنید، حملات‌تان حتی موی سر کوچک‌ترین کودک ما را هم تکان نمی‌دهد.»

پیش‌تر نیز نصرالدین عامر، از فرماندهان حوثی، در گفت‌وگو با الجزیره، اخبار مربوط به ترور فرماندهان در صنعاء را تکذیب کرده و روایت اسرائیل را «آشفته و بی‌اساس» خوانده بود.

با وجود حملات مکرر اسرائیل در هفته‌های اخیر، حوثی‌ها نیز به حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف اسرائیلی ادامه داده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸