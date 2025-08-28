اسرائیل بار دیگر پایتخت یمن را هدف قرار داد/ وقوع ۱۰ انفجار پیاپی در شهر صنعاء

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های وابسته به جنبش انصارالله (اعلام کردند که شهر صنعاء پایتخت یمن، امروز پنج‌شنبه هدف حملات هوایی جدید اسرائیل قرار گرفته است.

براساس گزارش خبرنگار شبکه الجزیره قطر، ده انفجار پیاپی شهر صنعاء را لرزاند و حملات هوایی مناطق مختلفی از جمله جبل عطان در غرب پایتخت یمن را هدف قرار دادند. صدای انفجارها در محله‌های گوناگون شهر صنعاء شنیده شده است.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی از جمله «هیئت پخش اسرائیل» این حمله را استثنایی و مهم توصیف کرده و اعلام کردند که ارتش اسرائیل در تلاش بوده تا رهبران ارشد جنبش انصارالله را هدف قرار دهد.

شبکه ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داد که حملات گسترده‌ای در داخل خاک یمن در حال اجراست و هدف آن، چهره‌های برجسته در ساختار فرماندهی جنبش انصارالله است. همچنین، طبق گزارش‌ها، نیروی دریایی اسرائیل نیز در این عملیات مشارکت دارد.

این حملات هوایی تنها چند ساعت پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر رهگیری دو پهپاد پرتاب‌شده از یمن صورت گرفته‌اند. پیش‌تر نیز در روز یکشنبه، حملات اسرائیل به تأسیسات هوایی در صنعاء منجر به شهید و زخمی شدن شماری از افراد شده بود.

با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن به حملات موشکی و پهپادی خود علیه اهدافی در داخل اسرائیل ادامه داده‌اند.

