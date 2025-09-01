اعتراف رسانه صهونیست به شکست اسرائیل در عملیات غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک سند محرمانه نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل در عملیات موسوم به «ارابه‌های گیدئون» در غزه شکست خورده است.

در این سند محرمانه آمده است که اهداف عملیات «ارابه‌های گیدئون» که شامل سرکوب حماس و بازگرداندن اسرا بود، محقق نشده است.

این سند تأیید می‌کند که ارتش اسرائیل در عملیات ارابه‌های گیدئون مرتکب هرگونه خطای ممکن شده است، به ویژه در عدم تعیین جدول زمانی برای این عملیات.

طبق این سند محرمانه یکی از دلایل شکست عملیات ارابه‌های گیدئون، متناسب نبودن آن با سبک جنگی جنبش حماس بوده است.

بر اساس این سند، یکی دیگر از دلایل شکست عملیات ارابه‌های گیدئون، این بود که این عملیات به طور تصادفی برنامه ریزی شده بود.

کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی قبلاً نیز اعلام کرده بودند که عملیات ارابه‌های گیدئون، با توجه به میزان منابع نظامی به کار گرفته شده و پیامدهای سیاسی، بین‌المللی و تلفات انسانی در میان نظامیان، از شکست‌خورده‌ترین عملیات‌ها در تاریخ ارتش این رژیم محسوب می‌شود.

پس از اجرای عملیات ارابه‌های گیدئون در نوار غزه، رزمندگان مقاومت در درگیری‌های مستقیم با اشغالگران صهیونیست و اجرای کمین‌های متعدد توانسته‌اند تعداد قابل توجهی از نظامیان این را رژیم را با هلاکت و مجروحیت مواجه کنند. مسئله‌ای که صهیونیست‌ها نیز به آن اعتراف کرده‌اند.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ابتدای ماه می میلادی طرح عملیات ارابه‌های گیدئون را با ادعای دستیابی به پیروزی نظامی و سیاسی در نوار غزه و در عمل با هدف تداوم نسل کشی و وحشی‌گری خود علیه شهروندان فلسطینی تصویب کرده بود.

..............................

پایان پیام / ۳۴۸