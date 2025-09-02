به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس بزرگترین انجمن جهانی پژوهشگران متخصص در مطالعات نسلکشی (IAGS) اعلام کرد که این نهاد با تصویب قطعنامهای، تأیید کرده است که اقدامات اسرائیل در نوار غزه با معیارهای قانونی تعریف نسلکشی مطابقت دارد.
این قطعنامه با حمایت ۸۶ درصد از اعضای رأیدهنده، از مجموع ۵۰۰ عضو انجمن بینالمللی دانشمندان نسلکشی، به تصویب رسید.
بر اساس این قطعنامه، سیاستها و اقدامات اسرائیل در غزه با تعریف قانونی نسلکشی مندرج در ماده دوم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی مصوب سال ۱۹۴۸ همخوانی دارد.
در گزارش این انجمن آمده است که دولت اسرائیل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ درگیر ارتکاب مجموعهای از جنایات گسترده و سازمانیافته علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی بوده است. این اقدامات شامل حملات بیهدف به غیرنظامیان و زیرساختهای مدنی از جمله بیمارستانها، منازل، ساختمانهای تجاری و دیگر تأسیسات، همچنین شکنجه و محرومسازی از غذا و آب بوده است.
گزارش همچنین تأکید میکند که ارتش اسرائیل بیش از ۵۰ هزار کودک را کشته یا مجروح کرده است؛ اقدامی که بهعنوان یکی از شاخصهای نسلکشی تلقی میشود، چرا که بقای یک گروه انسانی را هدف قرار داده است. افزون بر این، حمله به امدادگران، کادر درمان و خبرنگاران نیز در زمره این جنایات قرار دارد.
طبق این گزارش، اقدامات اسرائیل در واکنش به حمله ۷ اکتبر، صرفاً متوجه جنبش مقاومت اسلامی «حماس» نبوده، بلکه کل جمعیت غزه را هدف قرار داده است.
انجمن مذکور خاطرنشان کرده که جامعه جهانی مسئولیت دارد با عمل به تعهدات خود طبق کنوانسیون منع نسلکشی، از وقوع این جنایت جلوگیری کند.
در پایان، گزارش تصریح میکند که اقدامات امنیتی ادعایی علیه اعضای یک گروه خاص — اشاره به آنچه اسرائیل عملیات امنیتی علیه حماس مینامد — اغلب بهانهای برای قتلعام و نسلکشی جمعی است.
