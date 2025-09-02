به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) اعلام کرد که ارتش اسرائیل، روزنامه‌نگارانی را هدف قرار می‌دهد که تنها ابزارشان دوربین یا تلفن همراه است، و با ارائه توجیهاتی غیرقابل قبول، از هرگونه پاسخگویی مصون مانده‌اند. او این رفتار را مصداق «جنایت جنگی» دانست.

«آنتونی بلانگر» که با شبکه الجزیره گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به سفر خود به فلسطین و مشاهده رنج‌های مردم در کرانه باختری گفت: از دیدن خبرنگاران مجروح دچار درد و اندوه شده‌ام، در حالی که «فرار از مجازات» همچنان حاکم بر وضعیت است.

وی تأکید کرد که آنچه در جریان است، رویارویی یک ارتش با گروهی از روزنامه‌نگاران است و خواستار اقدام فوری خبرنگاران سراسر جهان برای نجات همکاران‌شان در غزه شد.

بلانگر از نهادهای رسانه‌ای که در کمپین همبستگی با خبرنگاران فلسطینی مشارکت داشتند، قدردانی کرد و گفت این اقدام نمادین، هرچند مشکل را حل نمی‌کند، اما نشانه‌ای از همبستگی با مردم غزه است.

دبیرکل اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران بر ضرورت تشدید کمپین رسانه‌ای علیه اسرائیل تأکید کرد تا توجه جهانیان را به وضعیت فاجعه‌بار و کشتار خبرنگاران در غزه جلب کند.

او خواستار ورود خبرنگاران بین‌المللی به غزه شد و افزود: اتحادیه از آغاز جنگ خواستار حضور خبرنگاران برجسته خارجی در این منطقه بوده، اما این درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند.

بلانگر افزود که به‌وضوح مشخص است خبرنگاران در غزه مورد استقبال قرار نمی‌گیرند، و خواستار اجازه ورود نهادهای بزرگ رسانه‌ای برای ثبت وقایع جنگ، انتقال واقعیت‌ها و محافظت از خبرنگارانی شد که همچنان در این منطقه فعالیت دارند.

در همین راستا، روز دوشنبه، ۱۵۰ نهاد رسانه‌ای بین‌المللی، کمپینی در حمایت از خبرنگاران کشته‌شده در غزه برگزار کردند و وب‌سایت‌های خود را به رنگ مشکی درآوردند تا اعتراض خود را به قتل این خبرنگاران ابراز کنند.

