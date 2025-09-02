شهادت یک جوان شیعه سوری پس از بازداشت توسط حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر یک جوان شیعه سوری از روستای «بویضه سلمیه» در حومه شرقی استان حمص سوریه پس از یک ماه ناپدید شدن، پیدا شد.

این جوان پیش‌تر در ایست بازرسی «عین النسر» حکومت جولانی که تحت نظارت فردی به نام «ابو ماریا» قرار دارد، بازداشت شده بود.

او در زمان بازداشت، همراه با پسرخاله‌اش و برادرش بود. با وجود کشف جسد این جوان، سرنوشت دو همراه دیگرش همچنان نامعلوم باقی مانده است.

بر اساس اطلاعات موجود، تصویر پیکر این جوان شیعه سوری در بیمارستان «الولید» سوریه مشاهده شد و مشخص گردید که قربانی با شلیک گلوله به سر شهادت رسیده بود و در گورستان «النصر» دفن شده است. همچنین، خودرویی که این سه نفر با آن در حال حرکت بودند، توسط دستگاه امنیت سیاسی حکومت جولانی، کشف شده است.

