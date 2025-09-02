هراس رسانه صهیونیست در مورد گسترش اسلام در اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در مقالهای با هشدار درباره آنچه «فتح دوباره اروپا توسط مسلمانان» خوانده، مدعی شد که قاره اروپا در برابر نفوذ اخوان‌المسلمین و افزایش جمعیت مهاجران مسلمان در حال از دست دادن هویت فرهنگی و تاریخی خود است.

در این گزارش، با اشاره به کتاب افول غرب نوشته فیلسوف آلمانی، اسوالد اشپنگلر، آمده است که اروپا اکنون به قاره‌ای سالخورده و کم‌جمعیت تبدیل شده و تنها مهاجران مسلمان با بهره‌گیری از حمایت‌های اجتماعی، نرخ تولد بالاتری دارند. نویسنده مدعی است این تغییر جمعیتی می‌تواند تهدیدی برای آینده تمدن غربی باشد.

در بخش دیگری از مقاله به شیخ یوسف قرضاوی، رهبر معنوی اخوان‌المسلمین که در سال ۲۰۲۲ درگذشت، اشاره شده است. او در سال ۲۰۰۳ فتوایی صادر کرد که در آن آینده اروپا را متعلق به اسلام دانست و تأکید کرد که «فتح روم پس از فتح قسطنطنیه محقق خواهد شد».

مقاله همچنین تاریخچه دو عقب‌نشینی مسلمانان در اروپا، شامل نبرد تور در سال ۷۳۲ و جنگ وین در ۱۶۸۳ را یادآور شد و مدعی شد مسلمانان همچنان خاطره آندلس را فراموش نکرده‌اند.

در پایان، نویسنده خواستار ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین در سراسر اتحادیه اروپا شد و این جنبش را عامل تحریک علیه یهودیان و رژیم صهیونیستی معرفی کرد.

