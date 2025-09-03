به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ مدیرمسئول خبرگزاری ابنا در ادامه حرکت این رسانه در توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی و در جهت بهره‌منده از اندیشمندان و نخبگان جوامع اهل‌بیت(ع) با سفر به مشهد مقدس با جمعی از علماء، فرهیختگان و مدیران حوزه بین‌الملل در مشهدالرضا دیدار کرد.

آقای حسن صدرایی عارف در این سفر که حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی مقدم نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در خراسان و آقای بهمن دهستانی نماینده خبرگزاری ابنا در شرق او را همراهی می‌کردند در هر کدام از دیدارها به ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات متنوع، تحولات جاری و دستاوردهای خبرگزاری ابنا پرداخت و شخصیت‌ها و نخبگان و مدیران در مشهد را جریان روند پیشرفت رسانه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) قرار داد.

در این سفر دیدار با سه طیف علماء، فرهیختگان و فعالان و نیز مدیران مرتبط با حوزه بین‌الملل توسط نماینده ابنا در شرق و خراسان برنامه‌ریزی شده بود که با استقبال شخصیت‌ها و میزبانان محترم همراه بود و اشتیاق آنان در استماع و استفاده از تلاش‌های رسانه‌ای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) را به دنبال داشت.

تقدیر آیت‌الله اشرفی شاهرودی از خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی از علمای برجسته حوزه علمیه مشهد در دیدار مدیرمسئول خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و همراهان با تقدیر از خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، تلاش‌های این مجموعه در ادوار مختلف را موجب آشنایی ملل جهان با مکتب تشیع توصیف کردند.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در این دیدار با ابراز خرسندی از گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای رسانه‌ای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و خبرگزاری ابنا اظهار داشتند: در سفرهای مختلفی که در سالهای دور به کشورهای آفریقایی داشتم نام و نشانی از مکتب اهل‌بیت(ع) دیده نمی‌شد و مردمان آن جوامع شناختی از تشیع نداشتند اما به برکت تلاش‌های صورت گرفته خصوصا توسط مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) اکنون مؤسسات و مدارس متعددی در قاره‌ها و کشورها حضور و فعالیت دارند.

این عالم برجسته حوزه خراسان در این زمینه با بیان خاطره‌ای از یکی از سفرهای تبلیغی خود به آفریقا، این قاره را دارای ظرفیت‌های متعدد و متنوع جهت معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) دانستند و بیان داشتند اعزام افراد خلاق و کوشا و دلسوز به مناطق مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تحول در آن کشورها شود.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در بخش دیگری از این دیدار با یادآوری و تقدیر از ابتکار مقام معظم رهبری در تأسیس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بیان داشتند: اقدام حضرت آیت‌الله آقای خامنه ‌ای حفظه الله برای ایصال و رساندن فکر و شعاع و نوای اهل‌بیت علیهم السلام به همه جای دنیا واقعاً جای بسیار تشکر و قدردانی دارد و امیدواریم که خداوند متعال به برکت اهل‌بیت(ع)، ایشان و هر کسی که در این راه گام برمی‌داد را مورد تأیید قرار دهد.

ایشان افزود: در حال حاضر هم علت تمامی دشمنی‌ها به التزام ایران و جمهوری اسلامی به مکتب اهل‌بیت(ع) باز می‌گردد. از جنگ هشت ساله تا فتنه داعش و تا این تجاوز رژیم صهیونی بخاطر اعتقاد قلبی ملت ایران و پایداری شیعیان است. اکنون تنها مذهب اهل‌بیت(ع) است که در عمل به آیه «یَاایُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَیٰٓ أَوۡلِیَآءَۘ » سرآمد است و ما توانستیم ندای حق اهل‌بیت(ع) را تا حدود زیادی جهانی کنیم و به دنیا اعلام کنیم در حالی که قبلاً نبود و هیچ خبری از این مطالب و معارف نبود و این مسئله واقعاً جای شکر و تشکر دارد.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در پایان با یادآوری خاطره اعزام خود به دستور امام خمینی(ره) به ترکیه و اروپا برای تبیین پیام انقلاب و معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) دلسوزی برای این مکتب را لازمه پیشرفت در کارهای تبلیغی و رسانه‌ای دانستند و گفتند: توصیه همین هست که ان شاءالله افراد با سوز دل کار کنند، که تا دلی آتش نگیرد حرف دل سوزی نگوید. وقتی انسان سوز دل داشته باشد آثار تلاش و خدماتش بسیار بیشتر و متفاوت می‌گردد. سوختن و دلسوزی برای برای مذهب لازم است تا مسیر هموار گردد و کار پیشرفت کند و کسانی که می‌سوزند برای اعتلای مذهب و برای حب اهل‌بیت(ع)، قطعاً خود اهل‌بیت(ع) نظر لطف‌ به آنان می‌کنند.

تأکید آیت‌الله سیدان بر معرفی معارف اهل‌بیت(ع) به عنوان عالی‌ترین منابع معرفتی

آیت‌الله سیدجعفر سیدان، عالم برجسته حوزه علمیه خراسان نیز در دیدار مسئولان خبرگزاری ابنا با ایشان بر اهمیت بهره‌مندی از عالی‌ترین منابع معرفتی یعنی بیانات ائمه اطهار(ع) و نشر حقایق و تعالیم ایشان تأکید کرد و با اشاره به جایگاه رفیع معصومین (ع)، نشر حقایق و تعالیم آنان را رسالتی بزرگ و موثر در روشنگری فکری و رفتاری آحاد جامعه دانست.

حضرت آیت‌الله سیدان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و اقدامات رسانه‌ای آن به ویژه خبرگزاری ابنا، برای دست‌اندرکاران این رسانه آرزوی توفیق روزافزون در مسیر نشر معارف الهی کرد. ایشان حرکت خبرگزاری ابنا را در راستای نشر معارف اهل‌بیت(ع) دانسته و آن را مصداق بارز خدمت به مکتب و مذهب برشمرد.

آیت‌الله سیدجعفر سیدان با بیان اینکه رسالت اصلی رسانه اهل‌بیت(ع) باید نشر مطالب خاندان رسالت علیهم السلام باشد، اظهار داشتند: «زبان حال و مقالتان باید بیانگر مطالب خاندان رسالت علیهم السلام باشد و عمل و تحقق عبارت «مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُم» گردد.

این استاد عالی‌قدر حوزه علمیه مشهد در ادامه تأکید کردند: نکته‌ای که نباید از آن غفلت داشت این است که عالی‌ترین و ارزشمندترین مطالب اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام نهفته است. ایشان تصریح کردند: «ان شاءالله که در مسیر اهل‌بیت علیهم السلام، اعتقادات و اخلاق و رفتار و آنچه از این بزرگواران ممکن می‌شود، نشر داده شود». آیت‌الله سیدجعفر سیدان با تأکید مجدد بر مرجعیت علمی اهل‌بیت(ع) در همه ساحت‌ها و حوزه‌ها که نباید از آن غفلت داشت، تصریح کردند، عالی‌ترین مطالب اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، فردی و اجتماعی در بیانات ائمه معصومین علیهم‌السلام است و هیچ تردیدی در این نیست.

این عالم برجسته حوزه علمیه مشهدالرضا، موفقیت در مسیر تبلیغ و نشر معارف را منوط به عمل خالصانه برای رضای الهی دانست. ایشان به جایگاه ویژه حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) و تأثیرات رضایت وجود مقدس ایشان اشاره کرده و فرازی از صلوات خاصه امام رضا(ع) را بیان کرده و گفتند: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِی بْنِ مُوسَی الَّذِی ارْتَضَیتَهُ وَرَضَّیتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِک». ایشان افزودند: خداوندا هر که را خوشنود کردی به امام رضا خوشنود کردی و این نشان می‌دهد که بارگاه آن حضرت، مرکز خوشنودسازی و محل نزول برکات الهی است.

این عالم فرزانه حوزه خراسان موفقیت مسئولان و همکاران خبرگزاری اهل‌بیت(ع) و همه دست اندرکاران مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) را از خداوند متعال طلب مسئلت نمودند.

آیت‌الله عبدخدایی و تبیین جایگاه وحدت‌بخش اهل‌بیت(ع) در جهان اسلام

همچنین در ادامه دیدار با علماء و فرزانگان حوزه خراسان، آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی از اساتید حوزه علمیه خراسان و سفیر اسبق ایران در واتیکان، در دیداری صمیمانه با مسئولان خبرگزاری اهل‌بیت(ع)، وحدت را عامل حیات و سعادت مسلمین دانست و بر ضرورت تبیین معارف ناب اهل‌بیت(ع) برای جوامع و ملل جهان تأکید کرد.

وی افزود: اهل بیت(ع) به عنوان محور و برجسته‌ترین عامل وحدت اسلامی، مایه افتخار و جلب قلوب هستند و توجه به اصالت معارف شیعی، می‌تواند دنیا را شیفته مکتب اسلام کند.

سفیر سابق ایران در واتیکان در این دیدار با اشاره به تجربیات تبلیغی خود در دوران سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، اظهار داشت که امروز با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی، تبیین و معرفی معارف انسان‌ساز به دنیا بسیار ساده‌تر شده و بایستی با ایجاد ارتباط، مکتب اهل بیت(ع) را به جهانیان معرفی کرد. وی در این رابطه بیان داشت: من در آنجا متناسب با ذهنیت و حساسیت‌های مخاطب، ابتدا درباره اسلام و تشیع، سپس درباره ایران و در نهایت درباره انقلاب اسلامی صحبت می‌کردم و در عمل می‌دیدیم که حتی برخی از کاردینال و اسقف‌های عالی‌رتبه در واتیکان نیز سخنان من را دنبال و تأیید می‌کنند.

آیت‌الله عبدخدایی در ادامه سخنان خود، بر لزوم وحدت و اتحاد میان ادیان و به‌ویژه مذاهب اسلامی تأکید کرد و افزود: اگر اتحاد نداشته باشیم، دنیای کفر و استعمار ما را نابود و تکه‌تکه خواهد کرد، همان‌طور که این توطئه را در سوریه، لبنان و فلسطین شاهد بوده‌ایم.

ایشان با اشاره به فداکاری امیرالمؤمنین(ع) برای حفظ وحدت اسلامی و گذشت از حق خلافت و حتی تحمل جسارت‌های صورت‌گرفته نسبت به همسرشان، آن را درسی بزرگ برای شیعیان دانست و خاطرنشان کرد که ما نیز باید در راه وحدت حرکت کنیم و از آن دم بزنیم و عمل کنیم.

آیت‌الله عبدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار مسئولان خبرگزاری بین‌المللی ابنا، با برشمردن عوامل وحدت‌بخش اسلام همچون کعبه، اعیاد، نماز، پیامبر اکرم(ص) و قرآن؛ اهل بیت(ع) را یکی از جدی‌ترین عوامل وحدت دانست و اظهار داشت: باید به دنیا تفهیم کنیم که این بزرگواران، گذشته از مقام امامت‌شان، افرادی بوده‌اند که هیچ‌کس ایرادی به ایشان نداشته و حتی اهل تسنن نیز مدح و تجلیل بسیاری از ایشان به عمل آورده‌اند.

او در دیدار مدیران ابنا بر اهمیت حفظ هویت اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: حیثیت و شخصیت ما مسلمانان، چه سیاستمدار و چه پزشک و چه بازاری، به اسلامیت‌مان است و اگر نسبت به آن ضعیف باشیم، شخصیت خود را از دست داده‌ایم.

این استاد عالی حوزه علمیه مشهدالرضا، ایران را وطن اسلامی دانست و از علاقه خود به آن بیان کرد و افزود: اگر بخواهیم موجودیت و استقلالمان حفظ شود و به عنوان یک ملت مقاوم شناخته شویم، باید بر اسلامیت خود تکیه کنیم و در این زمینه باید توجه داشت که معارف نابی از تشیع ترویج شود که مورد اتفاق خود شیعه مخصوصاً قدماء مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی و شیخ طوسی باشد و ما در این زمینه باید به اصالت خود بازگردیم.

آیت‌الله عبدخدایی در پایان سخنان خود به مجمع جهانی اهل بیت (ع) توصیه کرد که با برنامه‌ریزی برای سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر و با ایجاد ارتباط، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مصونیت دینی ایجاد کند. وی افزود: ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، ممکن است تحت تأثیر جلوه‌های مادی در دیگر کشورها قرار گیرند بنابراین باید با برگزاری مجالس الهام بخش دینی مانند محافل حسینی و مجالس دعا، روحیه معنوی آن‌ها را تقویت کرد.

همکاری جامعة المصطفی(ص) و ابنا، زمینه‌ساز رشد رسانه‌ای و تبلیغی

ملاقات با مدیران حوزه بین‌الملل در مشهدالرضا بخش دیگری از برنامه‌های مدیرمسئول ابنا و همراهان در جریان سفر به مشهد بود که با دیدار از نمایندگی جامعه ‌المصطفی العالمیه(دانشگاه جهانی مصطفی) در مشهد ادامه یافت. در این دیدار که با استقبال گرم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی فاضل مدیر جامعه المصطفی خراسان همراه بود آقای صدرایی عارف ابتدا گزارشی از ظرفیت‌های ابنا ارائه نمود و از حضور دانش‌آموختگان المصطفی در خبرگزاری ابنا به عنوان نمونه‌ای از همکاری و تبادل میان دو مجموعه یاد کرد. در این ملاقات دکتر سعید فاضل نیز امکانات و ظرفیت‌های المصطفی در مشهد را برشمرد.

مدیر جامعه المصطفی خراسان با بیان خیر مقدم یادآور شد دو مجموعه المصطفی(ص) و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) زیر یک پرچم و بیرق و در خدمت اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستند و آن را موجب همدلی و مایه مباهات دانست.

وی افزود: وقتی در عرصه بین الملل خودمان را با نیازها مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که هنوز فرسنگ‌ها فاصله داریم و البته امیدواریم این ارزیابی تبدیل به یأس نشود و بلکه برای مجموعه‌هایی مانند جامعة المصطفی(ص) و مجمع جهانی اهل‌بیت(ص) انگیزه بخش باشد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی فاضل گفت: من خودم از مخاطبان خبرگزاری ابنا هستم و از محتوای آن استفاده می‌کنم و به نظرم یک از پایگاه‌هایی که در بازتولید و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام در سطح بین‌الملل خیلی خوب عمل می‌کند همین ابنا هست که موارد متعددی رو حتی در ارائه‌ها شخصا استفاده کرده‌ام و بعضی تولیدات رسانه‌ای ابنا را هم در مجموعه خودمان منتشر کرده و به دیگران توصیه کردم که استفاده کنند.

وی افزود: برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های فعال در حوزه بین‌الملل به دلیل بی‌دقتی یا تشخیص اشتباه‌، موجب بروز خسارت‌ها و لطماتی در ارتباطات بین‌المللی می‌شوند اما خبرگزاری ابنا با تشخیص و جهت‌گیری صحیح، حضور مؤثری دارد و الگوی تازه‌ای در این زمینه است.

مدیر جامعه المصطفی(ص) خراسان با بیان پرجمعیت‌ترین مرکز المصطفی بعد از قم در مشهد قرار دارد یادآور شد از 46 ملیت جهان در مشهد مشغول تحصیل و پژوهش هستند و حضور این حجم از ع) دانش‌پژوهان را به دلیل علاقه‌مندی به حرم و بارگاه منور حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) برشمرد و آن را نشانه‌ای از ظرفیت بزرگ علمی و معنوی و تربیتی موجود در مشهد دانست.

دکتر سعیدی فاضل اظهار داشت در نمایندگی المصطفی(ص) در مشهد 20 گروه علمی، 40 رشته و حدود 650 استاد اعم از هیئت علمی و اساتید همکار فعال هستند و علاوه بر اینها پژوهشکده امام رضا(ع) نیز با اساتید و پژوهشگران خود نیز از دیگر ظرفیت‌های مجموعه است که بطور مستمر به برگزاری نشست‌های علمی ترویجی می‌پردازد.

وی افزود: ما مرکزی در مشهد داریم به نام «نور زهرا» که متکفل تربیت و امور فرهنگی خانواده طلاب است. این مجموعه توانسته تاکنون ۱۰۰ بازی قرآنی برای تربیت فرزندان تولید کند. شعار المصطفی «هر طلبه، یک مهارت» است؛ در این رابطه مرکز آموزش‌های کاربردی «بیان» را در مشهد داریم که شعبه‌ای از قم است و خود ظرفیتی برای ارائه آموزش‌های رسانه‌ای توسط مدیران و اساتید ابنا و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به دانش‌پژوهان ما است و بعد رسانه شما می‌تواند از همین نیروها استفاده نماید.

دکتر سعیدی فاضل خاطرنشان کرد: غیر از موارد مذکور ما مرکز آموزش‌های کوتاه مدت المصطفی(ص) در مشهد را داریم هست که وظیفه آموزش هیئت‌های علمی و دانشجویی علاقه‌مند از دیگر کشورها را برعهده دارد.

مدیر جامعه‌المصطفی(ص) در این دیدار بر اهمیت آموزش در رسانه تأکید کرد و خواستار کمک خبرگزاری ابنا در برگزاری دوره‌های آموزش رسانه و مهارت‌های آن در مشهد شد. وی از حضور و ارتباط 400 دانش‌پژوه و محقق خارجی اهل قلم در مشهد و مرتبط با جامعه المصطفی(ص) به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل توجه برای همکاری یاد کرد.

اعلام آمادگی حرم مطهر رضوی برای خدمت رسانه‌ای به ابنا

از دیگر دیدارهای مدیرمسئول ابنا در مشهد، ملاقات با دکتر علم‌الهدی مشاور رسانه‌ای تولیت آستان قدس رضوی بود. در این دیدار که در اتاق جلسات صحن بعثت حرم مطهر رضوی برگزار شد آقای حسن صدرایی عارف با یادآوری همکاری گذشته و تجارب ارزنده رسانه‌ای آقای دکتر علم‌الهدی، ابعاد حرکت جدید خبرگزاری اهل‌بیت(ع) و رویدادها و ابتکاراتی که توسط این رسانه طراحی و در دست اجرا است را تشریح کرد. وی با اشاره به رویداد بین‌المللی «نحن ابناء الحسین» آن را یکی از رخدادهای متمایز تولید محتوا در انعکاس بین‌المللی اربعین برشمرد. آقای صدرایی عارف با بیان فعال بودن بیش از 28 زبان زنده دنیا در ابنا آن را در سطح جهان اسلام کم‌نظیر دانست و از فعالیت 20 خبرنگار خارجی در 20 نقطه دنیا به عنوان یکی دیگر از امتیازات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ص) یاد کرد.

در این دیدار دکتر علم‌الهدی مشاور رسانه‌ای تولیت آستان قدس رضوی با ابراز خرسندی از ملاقات مسئولان ابنا در مشهد از آمادگی همه جانبه بخش رسانه حرم مطهر رضوی برای همکاری با مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خبر داد.

وی استودیوهای داخل حرم رضوی را از خدمات قابل ارائه برای تولید انواع محتوا معرفی کرد و گفت در حال حاضر به زبان‌های زنده از این استودیوها برای مخاطبان در کشورهای مخالف جهان برنامه تولید و پخش می‌شود.

مشاور رسانه‌ای تولیت آستان قدس رضوی، دانش و فرهنگ انباشته در تاریخ حرم مطهر رضوی و مراکز وابسته به این آستان مانند کتابخانه مرکزی و مؤسسات پژوهشی را از دیگر ظرفیت‌های برخوردار از محتوای غنی در رابطه با فرهنگ اهل‌بیت(ع) دانست و خواستار فرآوری و پوشش رسانه‌ای این جلوه‌ها توسط خبرگزاری ابنا شد.

درخواست بنیاد امام رضا(ع) برای انعکاس فعالیت‌های آن در ابنا

دیدار مدیرمسئول خبرگزاری ابنا و مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از دیگر ملاقات‌های سفر به مشهد بود که با درخواست بنیاد امام رضا(ع) از خبرگزاری مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برای پوشش فعالیت‌ها و جشنواره‌های این بنیاد همراه بود. در این جلسه آقای فلاح لاله‌زار مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع) با بیان سابقه همکاری این بنیاد با مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در جریان برگزاری جشنواره‌های فرهنگی هنری بین‌المللی امام رضا(ع) آن را زمینه‌ای برای اعتماد و تفاهم عنوان کرد و به بیان ظرفیت‌ها و دستاوردهای این نهاد تخصصی در فرهنگ رضوی پرداخت.

وی با تأکید بر بین‌المللی بودن چندین جشنواره از ده‌ها جشنواره تخصصی فرهنگی هنری امام رضا(ع) پوشش آنها به زبان‌های مختلف در ابنا را خواستار شد و همچنین آمادگی بنیاد امام رضا(ع) برای در اختیار قراردادن محتوای تولید شده در آن برای بازنشر به زبان‌های خارجی در ابنا را اعلام نمود.

فلاح خاطرنشان کرد دو فصلنامه تخصصی در این بنیاد با نام‌های فصلنامه فرهنگ و سیره اهل‌بیت(ع) و فصلنامه فرهنگ رضوی در حال انتشار است که حاوی مقالات غنی و تخصصی در رابطه با معارف و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) و امام رضا(ع) می‌باشد اما شایسته است در قالبی حرفه‌ای برای علاقه‌مندان در داخل و خارج از کشور عرضه گردد و ابعاد کمتر شناخته شده از فرهنگ اهل‌بیت(ع) بازنمایانده شود.

در این دیدار بر تبادل خبرگزاری ابنا با جشنواره‌ها و رویدادهای بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) تأکید شد.

