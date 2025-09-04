یک زلزله قدرتمند دیگر شرق افغانستان را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا بر خبری که الجزیره منتشر کرد، لحظاتی قبل یک زلزله قدرتمند ولایت کنر واقع در شرق افغانستان را به لرزه درآورد.

رویترز نیز گزارش داد که قدرت این زلزله ۶.۲ ریشتر بوده است.

هنوز از تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله خبری منتشر نشده است. این در حالی است که قربانیان زلزله اخیر در افغانستان همچنان در حال افزایش است.

مسئولان افغانستان امروز اعلام کردند که تعداد کشته‌های زلزله در این کشور به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است. همچنین ۳ هزار و ۶۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در بامداد ۳۱ اوت (۹ شهریور) ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان را لرزاند و خانه‌های خشتی و کوچه‌های باریک روستاها را به تلی از خاک بدل کرد.

..............................

پایان پیام/