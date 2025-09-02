به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه سه‌شنبه زلزله‌ای قدرتمند بار دیگر استان «کنر» در شرق افغانستان و مناطق مرزی با پاکستان را لرزاند؛ تنها یک روز پس از زمین‌لرزه‌ای ویرانگر که هزاران کشته و زخمی برجای گذاشت.

طبق اعلام خبرگزاری رویترز، قدرت زلزله جدید که جنوب شرق افغانستان را لرزاند، ۵.۵۲ ریشتر بوده است. مرکز زمین‌لرزه، طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، در ۳۴ کیلومتری شمال شرق شهر جلال‌آباد در استان ننگرهار افغانستان قرار داشته است.

افزایش شمار قربانیان

یک مقام دولتی افغانستان در گفت‌وگو با شبکه الجزیره قطر اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله روز گذشته در استان کنر به ۱۵۰۰ کشته و بیش از ۳۱۰۰ زخمی رسیده است. با ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

زلزله روز گذشته با قدرت ۶.۲ ریشتر، مناطق وسیعی از افغانستان تا پاکستان را لرزاند و صدها هزار نفر در کابل، اسلام‌آباد و دیگر شهرها لرزش زمین را احساس کردند.

مقامات افغانستان اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰ هزار خانه به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند. عملیات نجات در دومین روز همچنان ادامه دارد، اما دسترسی به روستاهای دورافتاده به‌دلیل شرایط کوهستانی منطقه با دشواری‌های جدی مواجه است.

دولت افغانستان تأیید کرده که سه روستا در استان کنر به‌طور کامل نابود شده‌اند و سایر مناطق نیز آسیب‌های گسترده‌ای دیده‌اند.

تصاویر منتشرشده توسط الجزیره نشان‌دهنده حجم عظیم ویرانی در منطقه است؛ ده‌ها خانه تخریب شده‌اند و مردم با امکانات ابتدایی در حال تلاش برای بیرون کشیدن افراد گرفتار زیر آوار هستند. اجساد و مجروحان به فرودگاه جلال‌آباد منتقل شده‌اند تا روند امدادرسانی تسهیل شود.

این سومین زمین‌لرزه بزرگ در افغانستان از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، توان دولت این کشور در واکنش به بحران‌های طبیعی را به‌شدت تضعیف کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داده که مقامات محلی برای رسیدن به مناطق آسیب‌دیده در افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. نگرانی‌ها از تشدید بحران با ادامه کشف قربانیان زیر آوار، کمبود امکانات و دشواری ارسال کمک‌ها به مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

