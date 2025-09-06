به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید انجام شده توسط مؤسسه بین‌المللی اطلاعات، نشان می‌دهد که اکثریت مردم لبنان با خلع سلاح حزب‌الله مخالف‌اند، به‌ویژه در شرایطی که هیچ تضمینی برای عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی یا توقف تجاوزات آن وجود ندارد.

این نظرسنجی که بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست گذشته انجام شده، شامل ۱۰۰۰ لبنانی از مناطق مختلف کشور بوده و شکاف آشکاری در دیدگاه‌ها نسبت به خلع سلاح حزب‌الله را نشان می‌دهد. ۵۸.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان با این اقدام مخالف‌اند مگر آن‌که تضمین‌هایی درباره عقب‌نشینی و توقف تجاوزات ارائه شود. در مقابل، ۳۴.۲ درصد موافق خلع سلاح بودند و ۷.۶ درصد از پاسخ دادن خودداری کردند.

بالاترین نرخ مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله بدون تضمین‌ها در میان پاسخ‌دهندگان شیعه ثبت شده (۹۶.۳ درصد)، که این رقم در میان سایر طوایف لبنان کاهش می‌یابد: ۵۹.۳ درصد در میان دروزی‌ها و ۴۴.۵ درصد در میان مارونی‌ها.

در همین زمینه، ۶۳.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که حتی اگر حزب‌الله سلاح خود را طبق مهلت تعیین‌شده توسط دولت تحویل دهد، این امر به عقب‌نشینی اسرائیل یا توقف تجاوزات منجر نخواهد شد. در مقابل، ۲۶.۴ درصد معتقدند که این اقدام ممکن است مؤثر باشد، و ۱۰.۴ درصد پاسخی ندادند.

در مورد احتمال تحویل سلاح بدون تضمین‌های واقعی، ۸۱.۴ درصد معتقدند که حزب‌الله چنین کاری نخواهد کرد مگر آن‌که ابتدا تضمین‌هایی دریافت کند. تنها ۶.۶ درصد احتمال دادند که حزب‌الله ممکن است بدون تضمین‌ها سلاح خود را تحویل دهد، و ۱۲ درصد پاسخی ندادند.

نظرسنجی همچنین شکاف قابل توجهی را در دیدگاه‌ها نسبت به احتمال رویارویی ارتش لبنان با حزب‌الله در صورت عدم تحویل سلاح در مهلت مقرر نشان می‌دهد. ۵۴.۴ درصد معتقدند ارتش وارد درگیری نخواهد شد، در حالی که ۳۶.۶ درصد احتمال استفاده ارتش از زور برای گرفتن سلاح را مطرح کردند، و ۹ درصد موضع مشخصی نداشتند.

در مورد نگرانی از احتمال شکاف در ارتش لبنان، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان ابراز نگرانی کردند که درگیری با حزب‌الله ممکن است به تقسیم ارتش منجر شود، در حالی که ۴۰ درصد به وحدت ارتش در چنین شرایطی اعتماد دارند، و ۷ درصد پاسخی ندادند.

در نهایت، مؤسسه بین‌المللی اطلاعات دیدگاه عمومی نسبت به تصمیم دولت لبنان مبنی بر لزوم تحویل سلاح حزب‌الله تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ را بررسی کرد. ۴۳.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان از این تصمیم حمایت کردند، در حالی که ۴۰.۶ درصد مخالف بودند، ۱۳.۲ درصد موضعی خنثی داشتند، و ۳ درصد از پاسخ دادن خودداری کردند.

بنابراین، این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از لبنانی‌ها (۵۸.۲ درصد) با تحویل سلاح حزب‌الله بدون دریافت تضمین‌ها مخالف‌اند، در حالی که ۶۳.۲ درصد معتقدند اسرائیل پس از تحویل سلاح عقب‌نشینی نخواهد کرد یا تجاوزات خود را متوقف نخواهد ساخت. همچنین، ۸۱ درصد باور دارند که حزب‌الله بدون تضمین‌ها سلاح خود را تحویل نخواهد داد، و حدود نیمی از مردم لبنان معتقدند ارتش وارد درگیری نخواهد شد، در حالی که نیمی دیگر از مردم این کشور از احتمال شکاف در ارتش لبنان نگران‌اند. در نهایت، جامعه لبنان در مورد تصمیم دولت برای تحویل سلاح تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی تقریباً به‌طور مساوی تقسیم شده است.

