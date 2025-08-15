به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان، دولت این کشور را متهم کرد که با پیشبرد تصمیم خلع سلاح مقاومت، در خدمت پروژه اسرائیلی قرار دارد و وعده داد که برای مقابله با این تصمیم، نبردی کربلایی به راه خواهد انداخت.

او امروز جمعه در مراسم بزرگداشت اربعین حسینی در لبنان گفت که اگر دولت این کشور تلاش کند با حزب‌الله مقابله کند، دیگر حیاتی در لبنان باقی نخواهد ماند.

دبیرکل حزب‌الله، این تصمیم دولت لبنان را خالی کردن دست مقاومت و لبنان از سلاح دفاعی در زمان تجاوز و تسهیل در کشتار نیروهای مقاومت و بیرون راندن آنان از سرزمینشان و اجرای تصمیم آمریکایی-اسرائیلی دانست.

شیخ نعیم قاسم در سخنانی افزود که تصمیم دولت لبنان خطرناک است و کشور را در معرض بحران بزرگی قرار می‌دهد و با پیمان همزیستی مشترک، منافات دارد.

او تحویل سلاح مقاومت مقاومت را رد کرد و گفت که حزب‌الله لبنان، نبردی کربلایی را برای مقابله با این «پروژه اسرائیلی-آمریکایی» پیش خواهد برد

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: هیچ حاکمیتی در لبنان وجود ندارد مگر اینکه همراه با مقاومتی باشد که گزینه حاکمیت لبنان را آزاد کرده است.

دبیرکل حزب‌الله، دولت لبنان را مسئول کامل هرگونه انفجار داخلی و هر خرابی در لبنان خواند و گفت: هیچ حیاتی برای لبنان وجود ندارد اگر شما در طرف مقابل بایستید و تلاش کنید با ما مقابله و ما را نابود کنید؛ لبنان فقط با همه مؤلفه‌هایش ساخته می‌شود.

او با بیان این که حزب‌الله هرگونه اعتراض علیه تحویل سلاح را به تعویق انداخته، زیرا هنوز مجالی برای گفت‌وگو با دولت وجود دارد، افزود که اعتراضات خیابانی ممکن است تا مقابل سفارت آمریکا در لبنان ادامه یابد.

هیئت وزیران لبنان در تاریخ ۷ آگوست سال جاری، تصمیم گرفت تمام سلاح‌ها — از جمله سلاح حزب‌الله — در اختیار دولت قرار گیرد و ارتش را مأمور کرد تا طرحی برای اجرای این تصمیم در طول همین ماه آماده کرده و تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ آن را عملی کند.

