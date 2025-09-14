به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری معاریو روشی را که ارتش اسرائیل از آن برای تخریب برج‌های شهر غزه تنها با یک موشک استفاده می‌کند، فاش کرد.

به گفته این روزنامه، یک تیم فنی متشکل از متخصصان رشته‌های مختلف، از جمله مهندسی عمران، با تجربه در نیروی هوایی در زمینه تحقیق در مورد عملکرد سلاح‌های مختلف، در حال بررسی هر ساختمانی هستند که ارتش قصد تخریب آن را دارد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این تیم در حال بررسی هر ساختمان، از جمله عکس‌های هوایی و تصاویر اطلاعاتی سه‌بعدی است.

این روزنامه توضیح داد که این تیم در حال بررسی میزان خسارات جانبی است که هر بمب می‌تواند ایجاد کند و حاشیه‌های ایمنی را تعیین می‌کند.

به گفته این روزنامه، هدف این تیم برنامه‌ریزی حمله‌ با کمترین میزان مهمات استفاده شده است. این حمله به گونه‌ای خواهد بود که ساختمان به گونه‌ای سقوط کند که بر روی یک منطقه کوچک با حداقل خسارات جانبی بیفتد.

به نقل از یک منبع نظامی، «با مطالعه اولیه عملکرد، ما می‌دانیم که چگونه یک ساختمان بزرگ ۱۲ طبقه یا بیشتر را با یک یا دو موشک نابود کنیم و آن را در یک حمله تخریب کنیم.»

وی افزود: «این امر مستلزم یادگیری و مهارت برای اطمینان از استفاده از مهمات مناسب در اندازه مناسب، در مکان مناسب و در زاویه مناسب است. هدف، فروپاشی کامل برج است.»

وی ادامه داد: «بر اساس مطالعه عملکرد و برنامه‌ریزی اولیه، ارتش اسرائیل هشدارهای تخلیه را برای غیرنظامیان در منطقه عملیات صادر می‌کند.»

ارتش اسرائیل چند روز پیش، همزمان با گسترش عملیات زمینی برای اشغال شهر غزه، تخریب ساختمان‌های بلند در شهر غزه را به بهانه استفاده از این برج‌ها به عنوان زیرساخت و مواضع نظامی آغاز کرد.

