به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تیمهای آتشنشانی به جستوجوی بازماندگان میان آوار مانده از ساختمانهای دفتر دو روزنامه «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» در محله تجاری-مسکونی التحریر در مرکز شهر صنعاء یمن ادامه میدهند — که هدف حمله مستقیم اسرائیل قرار گرفتند — منابع پزشکی به روزنامه «الأخبار» لبنان خبر دادند شمار قربانیان کارکنان این دو روزنامه به بیش از ۲۰ شهید رسیده است. تاکنون پیکر ۱۶ تن از آنان طی ساعات گذشته بیرون کشیده شده و جستوجو برای یافتن پیکرهای باقیمانده ادامه دارد.
نیروهای مسلح یمن در واکنش اولیه به این جنایت، سه عملیات نظامی با استفاده از موشکها و پهپادها علیه اهداف رژیم صهیونیستی انجام دادند. در میان مردم یمن خواستهایی برای افزایش شدت حملات و گسترش دامنه اهداف مطرح شده است. در مقابل، ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شد که پدافند هوایی این رژیم، موشک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است، ادعایی که پس از به صدا درآمدن آژیر هشدار در چند منطقه از سرزمینهای اشغالی مطرح شد.
«سیدعبد الملک الحوثی» دبیرکل جنبش انصارالله یمن در سخنرانی هفتگی خود، هدف قرار گرفتن رسانهها و اماکن شلوغ در شهر صنعاء از سوی اسرائیل را ورشکستگی، جنایت و تعدی خواند. او گفت: جنایت اخیر اسرائیل در صنعا که منجر به سقوط دهها شهید و مجروح شد، هرگز موضع مردم یمن را در حمایت از مردم غزه تغییر نخواهد داد، بلکه آن را تقویت خواهد کرد. الحوثی افزود که فداکاریهای یمن بسیار کمتر از خساراتی است که میتوانست بر ما وارد شود اگر گزینهمان متفاوت بود. هجوم اسرائیل به قطر در چارچوب معادلهای است که تسخیرگری را برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی در پی خواهد داشت.
