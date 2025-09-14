امام جمعه بغداد: نسبت به «توطئه تغییر ساختار منطقه» هشدار داد / انتخابات، نبرد میان حق و باطل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تأکید کرد: آنچه امروز در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است، صرفاً رویدادهایی پراکنده و تصادفی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه بلندمدت و سازمان‌یافته است که با هدایت مستقیم قدرت‌های غربی و رژیم صهیونیستی، در راستای شکل‌دهی به «خاورمیانه جدید» دنبال می‌شود.

وی در ابتدای سخنان خود، برخی سیاستمداران عراقی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه برخی از این افراد، نه‌تنها درک درستی از واقعیات ندارند، بلکه تحت تأثیر منابع مشکوکی قرار گرفته‌اند که با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در ارتباطند. آیت‌الله موسوی خطاب به مردم، به‌ویژه جوانان عراقی، تأکید کرد: مشارکت در انتخابات، امری شخصی و سلیقه‌ای نیست؛ بلکه نبردی سرنوشت‌ساز میان حق و باطل است و مردم باید با انتخاب آگاهانه، مسئولیت دینی و ملی خود را در تغییر وضعیت کشور به‌درستی ایفا کنند.

وی با هشدار نسبت به سطحی‌نگری در تحلیل وضعیت منطقه، گفت: نباید تحولات را به افراد و نام‌ها گره زد؛ چراکه چهره‌ها تغییر می‌کنند اما سیاست کلی آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر نخواهد کرد. آن‌ها با تداوم طرح‌های مختلف، در پی بازآفرینی ساختار سیاسی منطقه و در نهایت تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» هستند.

امام جمعه بغداد سپس به دو رویداد مهم منطقه‌ای اشاره کرد؛ نخست، مراسمی در لبنان که با حضور سمیر جعجع، فرمانده نیروهای لبنانی برگزار شد. وی با انتقاد شدید از سخنان جعجع که از شیعیان خواسته بود «مقاومت را کنار بگذارند و مانند سایر ملت‌ها زندگی کنند»، گفت: چگونه ممکن است فردی با پیشینه شبه‌نظامی و کارنامه‌ای آکنده از جنایت، به خود اجازه دهد برای شیعیان نسخه بپیچد؟ این‌گونه اظهارات نشان‌دهنده تلاش‌ هدفمند برای تضعیف انسجام شیعه در لبنان است. وی تأکید کرد: شیعیان لبنان، جماعتی متحد و مسلح‌اند و این وحدت، سدی محکم در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

رویداد دوم، تلاش برای ترور شماری از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده حماس در قطر بود. آیت‌الله موسوی ناکامی این عملیات را نشانه‌ای از چهره واقعی برخی طرف‌ها دانست که با رژیم صهیونیستی در ارتباطند و اگر این ترور موفق می‌شد، موازنه قدرت در منطقه به‌شدت تغییر می‌کرد.

وی همچنین با انتقاد از برخی چهره‌های سیاسی در عراق که به حمایت آمریکا دل‌خوش کرده‌اند، گفت: برخی گمان می‌کنند آمریکا متحد آنان است، در حالی‌که واشنگتن حتی به نزدیک‌ترین متحدان خود اعتماد ندارد. نمونه روشن این واقعیت، حادثه ترور نافرجام در قطر است که نشان داد بی‌اعتمادی حتی میان عاملان و هم‌پیمانان عرب آنان نیز وجود دارد.

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از خطبه‌های خود، بر اهمیت صیانت از حاکمیت ملی عراق تأکید کرد و از نامزدهای انتخابات خواست که مسئله استقلال کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند و برای تشکیل ارتشی مقتدر و ملی تلاش کنند تا عراق بتواند به‌طور مستقل از خود دفاع کند. وی همچنین از نبود طرح‌های جدی برای بازسازی و توسعه کشور انتقاد کرد و گفت: سخن‌پراکنی رسانه‌ای جایگزین برنامه‌ریزی واقعی و عملی نمی‌شود.

وی در پایان، مردم را به بیداری، هوشیاری و وحدت فراخواند و با تأکید بر اینکه «نبرد امروز، نبرد شیعیان علی (ع) با دشمنان علی (ع) است»، از همه خواست تا با شجاعت در برابر توطئه‌هایی که نه‌تنها شیعیان بلکه کلیت امت اسلامی را هدف قرار داده‌اند، ایستادگی کنند.

