ارتش رژیم صهیونیستی، برای خروج ساکنان شهر غزه مسیر انتقال موقت ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که به‌منظور تسهیل خروج ساکنان شهر غزه، یک مسیر انتقال موقت از طریق خیابان صلاح‌الدین ایجاد کرده است.

این اقدام در پی گسترش عملیات زمینی ارتش و تشدید حملات هوایی به بزرگ‌ترین شهر نوار غزه صورت گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، آویخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: برای تسهیل حرکت به سمت جنوب، مسیر انتقال موقت از طریق خیابان صلاح‌الدین باز خواهد شد.

وی افزود که این مسیر به مدت ۴۸ ساعت، از ظهر چهارشنبه تا ظهر جمعه در دسترس خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هزاران فلسطینی از شمال غزه به دلیل عملیات نظامی اسرائیل، به سمت مناطق جنوبی در حال حرکت هستند و وضعیت انسانی در منطقه همچنان بحرانی گزارش می‌شود.

گفتنی است ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حمله‌ای به نام «ارابه های گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این امر انتقادها و اعتراضاتی را در درون رژیم اسرائیل برانگیخت و باعث نگرانی درباره جان اسیران و نظامیان صهیونیست شد.

کمیته مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد، برای اولین بار از زمان آغاز جنگ غزه در گزارشی جنایت نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را تأیید کرد و نوشت، ارتش و نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه چهار مورد از پنج عملی را که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۹۴۸ به عنوان نسل‌کشی تعریف شده است، مرتکب شده‌اند.

