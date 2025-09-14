به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به اساس اطلاعات شفقنا به نقل از ایلاف، کوهن در این گفت‌وگو درباره دیدگاه غیرقابل انعطاف و چانه‌زنی اسرائیل درباره آینده منطقه خاورمیانه صحبت کرد و مدعی شد: «کشور تروریستی فلسطین هیچ جایی در سرزمین ما ندارد.»

متن این مصاحبه به شرح زیر است:

ایلاف: قطر متحد بسیار قوی آمریکاست و بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در قطر قرار دارد، حتی ترامپ هم گفته که آنها متحد ما هستند. قطر دشمن آمریکا نیست، شاید همانطور که شما می‌گویید شاید دشمن اسرائیل باشد، اما نمی‌توان آن را دشمن آمریکا دانست؟

کوهن: قطر سعی می‌کند موضع میانه را حفظ کند. دلیل اینکه امروز با ایالات متحده ارتباط برقرار می‌کند و به غرب نزدیک‌تر می‌شود این است که ترامپ را به عنوان یک رئیس جمهور قوی می‌بیند. در طول سال‌ها، قطر از گروه‌های مرتبط با ایران حمایت مالی کرده است.

ایلاف: این مساله جدیدی است. آیا حالا آنها را به چیزی متهم می‌کنید که هیچ‌کس در مورد آن صحبت نکرده است؟

کوهن: قطر منابع مالی برای ایران فراهم می‌کند. قطر منبع مالی برای ایران است.

ایلاف: آیا مدرکی برای این موضوع دارید؟

کوهن: بله، داریم. قطر در موارد متعددی از حمایت مالی از گروه‌های مختلف در ایران دست دارد. ما می‌بینیم که قطر، از طریق الجزیره، برای افزایش یهودستیزی، گسترش نفرت و پیشبرد دستور کار گروه‌های افراطی اسلامی تلاش می‌کند. علیرغم محکومیت‌ها از سوی کشورهای اسلامی متعدد در خلیج فارس، بسیاری از آنها از آسیب رساندن به حماس خوشحال می‌شوند و به همین ترتیب، برخی از آنها از مسئله قطر، یعنی هدف قرار دادن رهبران حماس در دوحه، خوشحال می‌شوند. دلیل این امر این است که این کشورها قطر را به عنوان یک طرف مشکل‌ساز، کاتالیزوری برای تشویق گروه‌های افراطی اسلامی می‌دانند.

ایلاف: شما می‌گویید که آنها به افراط‌گرایان، ایران و سپاه پاسداران ایران کمک مالی می‌کنند؟

کوهن: آنها همچنین به نهادهایی در ایران، نه فقط سپاه پاسداران، کمک مالی می‌کنند. نهادهایی در ایران، و به افراط‌گرایان در جاهای مختلف کمک مالی می‌کنند.

ایلاف: اما این مانع از آن نشد که اسرائیل و ایالات متحده از آنها بخواهند که تحت هدایت دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده، به حماس کمک مالی کنند؟

کوهن: در ابتدا، این تصور وجود داشت، که ثابت شد نادرست است، که اگر شرایط زندگی مردم غزه بهبود یابد، آنها مسیر تروریسم را رها می‌کنند. ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. ما دیدیم که حماس یک دستور کار افراطی برای کار و نابودی اسرائیل دارد. ما می‌بینیم که قطر یکی از تنها چهار کشوری است که به تروریست‌ها در خاک خود پناه می‌دهد.

ایلاف: بقیه چه کسانی هستند؟

کوهن: ایران، قطر، ترکیه و لبنان.

ایلاف: اما ما همچنین از مقامات اسرائیل – وزرا، نخست‌وزیر، رئیس سابق موساد – شنیده‌ایم که می‌گویند: “قطر یک گنج است و آنها خدمات و کمک خوبی به ما ارائه می‌دهند.” اکنون چه چیزی تغییر کرده است؟ اخیراً چه چیزی تغییر کرده است؟

کوهن: شما گروه‌های مشکل‌سازی را می‌بینید که توسط قطر در میان اخوان المسلمین تأمین مالی می‌شوند، شما شبه‌نظامیان تروریستی را می‌بینید که توسط قطر تأمین مالی می‌شوند، شما پولی را می‌بینید که برای ترویج یهودستیزی در سراسر جهان فراهم می‌کند. بی‌دلیل نیست که برخی از کشورهای خلیج فارس پخش برنامه‌های الجزیره را ممنوع کردند. مدت‌ها قبل از اینکه الجزیره در اسرائیل ممنوع شود.

ایلاف: الان، حمله در قطر ایالات متحده را خشمگین کرد. و ما صدای رئیس جمهور آمریکا را می‌شنویم: او چه می‌گوید؟ شما چگونه واکنش نشان می‌دهید؟ شما وزیر اسرائیل و عضو کابینه امنیتی هستید. آیا به این فکر نکردید؟ آیا فکر نکردید که این موضوع بزرگترین متحد شما در جهان امروز را عصبانی کند؟ چه کسی غیر از ایالات متحده در کنار اسرائیل ایستاده است؟

کوهن: ایالات متحده بزرگترین متحد ماست، اما ما یک چیز گفته‌ایم: هر کسی که در قتل عام ۷ اکتبر دست داشته، هر کسی که با حماس ارتباط دارد، هر کسی که دست‌هایش به خون اسرائیلی‌ها آغشته است، ما آنها را در هر کجا که باشند، بازخواست خواهیم کرد. این اتفاق در اسرائیل، در لبنان، در سوریه، در ایران و همچنین در دوحه رخ می‌دهد.

ایلاف: و آیا این اتفاق در استانبول خواهد افتاد؟

کوهن: هر کسی که وابسته به حماس باشد، نمی‌تواند در هیچ کجای دنیا با آرامش بخوابد.

ایلاف: از جمله در استانبول و آنکارا؟

کوهن: در هر کجای دنیا، هر کسی که با حماس مرتبط باشد، هر کسی که یهودیان را کشته باشد، هر کسی که در برنامه‌ریزی حملات علیه اسرائیلی‌ها دست داشته باشد، نمی‌تواند با آرامش بخوابد. ما ثابت کرده‌ایم که قادر به دسترسی دقیق به هر مکانی هستیم.

ایلاف: آیا از قبل به ایالات متحده اطلاع داده بودید؟

کوهن: می‌توانم بگویم که اسرائیل و ایالات متحده قطعاً در حال هماهنگی هستند. ایالات متحده بزرگترین متحد ماست. ایالات متحده عامل بسیار مهمی است، به ویژه رئیس جمهور ترامپ که ثبات را در خاورمیانه ترویج می‌دهد. در دوره ترامپ، چه دوره قبلی و چه دوره فعلی، مقیاس جنگ‌ها کوچکتر بوده است و من شکی ندارم که در دوره فعلی او توافق‌نامه‌های صلح جدیدی امضا خواهد شد.

ایلاف: شما هنوز به من پاسخ نداده‌اید. آیا آنها را در مورد عملیات دوحه مطلع کردید؟ شما عضو کابینه امنیتی هستید؟

کوهن: مجدی، چیزهایی هست که نمی‌توانیم به تفصیل در مورد آنها صحبت کنیم. آنها به طور کلی مطلع شدند. ما به آنها نگفتیم: ما الان قرار است این کار و آن کار را انجام دهیم.

ایلاف: و اگر تمام دنیا در مقابل شما بایستد و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، و حتی ایالات متحده هم اعتراضی نکند، چه خواهید کرد؟

کوهن: ما ریاکاری و نفاق جهانی در مورد مسئله فلسطین را می‌بینیم. ما می‌بینیم و همه می‌دانند که غزه به دلیل فاجعه‌ای که تصمیم حماس برای آغاز حمله در ۷ اکتبر بر ساکنان آن تحمیل کرد، به ویرانه‌ای تبدیل شده است. به این ترتیب، غزه در سال‌های آینده بازسازی نخواهد شد. و از بین تمام کشورهایی که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند، ما ندیده‌ایم که حتی یکی از آنها درهای خود را به روی پناهندگان فلسطینی باز کند.

ایلاف: و چرا باید درهای خود را باز کنند؟

کوهن: زیرا وقتی جنگ در سوریه آغاز شد، آنها میلیون‌ها سوری را پذیرفتند. و وقتی جنگ در اوکراین آغاز شد، بسیاری از کشورها، از جمله اسرائیل، پناهندگان اوکراینی را پذیرفتند. اما اینجا؟ هیچ چیز. حتی یک کشور اسلامی هم حاضر به پذیرش پناهندگان فلسطینی نشده است. آنها کارگران خارجی از هند، نپال و سریلانکا را می‌پذیرند، اما فلسطینی‌ها را نه.

ایلاف: همانطور که می‌بینید، این کشورها معتقدند که مسئله فلسطین باید در داخل خود کشور فلسطین، در کنار اسرائیل، حل شود. من اینجا در مورد موضع اعراب صحبت می‌کنم. بنابراین، آنها (کشورهای عربی) نمی‌پذیرند که فلسطینی‌ها دوباره مکان‌های خود را به مقصد جاهای دیگر ترک کنند و هیچ کشوری وجود نخواهد داشت. آنها می‌گویند: بخشی از راه حل، صلح است و حماسی وجود نخواهد داشت. همه کشورهای عربی می‌گویند: نیازی به حضور حماس در آنجا نیست. و تشکیلات خودگردان فلسطین یا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهارات خود به وضوح می‌گوید: کشوری که ما می‌خواهیم تأسیس کنیم، بدون سلاح خواهد بود. بنابراین شما این را چگونه می‌بینید؟

کوهن: ما آن را متفاوت می‌بینیم. دولت اسرائیل اقدام به خروج از غزه کرد. نوار غزه را به فلسطینی‌ها داد. به مدت ۱۸ سال، هیچ اسرائیلی در غزه نبود. غزه‌ای‌ها و حماس میلیاردها دلار از جهان دریافت کردند. اگر آنها مانند هر ملت دیگری به طور عادی عمل می‌کردند، این پول را می‌گرفتند و مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق صنعتی می‌ساختند. اما در عوض، آنها تمام پولی را که دریافت کردند، گرفتند، مردمشان گرسنه ماندند، حقوقشان نقض شد و از این پول برای اقدام علیه دولت اسرائیل استفاده کردند.

ایلاف: این وضعیت تا ۷ اکتبر برای اسرائیل خوب بود. دولت اسرائیل نیز به هدایت پول کمک کرد. وضعیت برای شما مناسب بود: غزه جدا، کرانه باختری جدا، هیچ اتحادی بین آنها وجود نداشت، حماس علیه تشکیلات خودگردان فلسطین. این برای اسرائیل خوب بود. شاید این همان چیزی بود که شما می‌خواستید؟

کوهن: آنچه اسرائیل می‌خواست، زندگی در صلح بود، چه با مسلمانان ساکن در داخل اسرائیل و چه با همسایگانمان. مردم غزه فرصتی داشتند تا توانایی خود را برای ساختن منطقه‌ای مرفه ثابت کنند.

ایلاف: راه حل چیست؟ به نظر شما راه حل چیست؟ اکنون جنگی در جریان است و اسرائیل به زودی وارد شهر غزه خواهد شد. هدف اعلام شده جنگ، نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها است. قدم بعدی چیست؟ قدم بعدی چیست؟

کوهن: فکر می‌کنم اتفاقی که خواهد افتاد این است که دولت اسرائیل، البته، کنترل امنیتی را در همه جا از نهر تا بحر خواهد داشت. در مورد مقامات فلسطینی مربوطه، آنها حق انتخاب دارند. ضمناً، آنها شهردار رام‌الله و شهردار الخلیل را انتخاب می‌کنند.

ایلاف: نظریه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است درگیری بین اسرائیل و ترکیه در سوریه رخ دهد، یا اینکه اسرائیل همان کاری را که ترک‌ها انجام می‌دهند، انجام دهد. آیا این ممکن است؟

کوهن: اسرائیل به دنبال درگیری با ترکیه نیست. ما هیچ خصومتی با مردم ترکیه نداریم. در گذشته روابط بسیار خوبی بین دو ملت وجود داشته است. دو سال و نیم پیش که وزیر امور خارجه بودم، اولین کشوری بودیم که یک هواپیمای نجات و یک ماموریت نجات برای کمک به مردم به ترکیه فرستادیم و یک بیمارستان صحرایی در آنجا تأسیس کردیم. اردوغان رفتاری وسواس‌گونه و افراطی دارد و امیدوارم پس از اردوغان، رهبری ظهور کند که بتوانیم با او صفحه جدیدی در روابط با ترکیه باز کنیم.

ایلاف: و اگر ترکیه پایگاه‌هایی در سوریه ایجاد کند، اسرائیل چه خواهد کرد؟ آیا پایگاه‌ها را نابود خواهد کرد یا پایگاه‌های متناظر ایجاد خواهد کرد؟

کوهن: من معتقدم هر زمان که کشور دیگری در سوریه حضور داشته باشد، اسرائیل نیز حضور خواهد داشت.

ایلاف: آیا اسرائیل به حمله به مکان‌هایی که تهدیدی برای آن هستند، حتی اگر از ترکیه باشند، ادامه خواهد داد؟ مانند پایگاه‌هایی در سوریه؟

کوهن: اسرائیل علیه هرگونه تهدیدی که بخواهد در لبنان یا سوریه ظهور کند، اقدام خواهد کرد.

ایلاف: اسرائیل به دروزی‌ها قول جدایی از سوریه یا کنترل اسرائیل بر آن را نداده است؟

کوهن: ما گفتیم که به آنها در دفاع از خود کمک خواهیم کرد و به آنها تضمین کمک می‌دهیم.

ایلاف: و آنها بخشی از سوریه هستند؟

وزیر کوهن: بله، آنها بخشی از اسرائیل نیستند. ما وارد این این موضوع نمی‌شویم.

