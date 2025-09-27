آغاز عملیات نیروهای عراقی در وادی الشای/ ضربات هوایی اهداف داعش را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی عراق امروز شنبه 5 مهرماه از آغاز عملیات محدود نیروهای این کشور در بخش شمالی منطقه وادی الشای در نزدیکی کرکوک در شمال عراق، خبر داد؛ عملیاتی که پس از مجموعه‌ای از حملات هوایی دقیق انجام گرفت.

این منبع در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» توضیح داد: یک نیروی امنیتی مشترک با پشتیبانی یگان‌های اطلاعاتی، عملیات یورش و تفتیش اهداف مشخصی را در بخش شمالی وادی الشای آغاز کرده است. این عملیات پس از آن صورت گرفت که منطقه در ساعات پایانی شب گذشته هدف حملات هوایی قرار گرفت و برخی از مخفیگاه‌های داعش هدف گرفته شد.

او افزود: این عملیات با هدف بررسی نتایج آن حملات صورت می‌گیرد و اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن شماری از تروریست‌هاست.

وی توضیح داد که موفقیت نیروهای اطلاعاتی عراق در نفوذ به شبکه‌های داعش و شناسایی محل اختفای آنان، امکان اجرای ضربات مؤثر طی دوره گذشته را فراهم کرده است.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق به طور مستمر هسته‌های پنهان گروه تروریستی داعش را در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی هدف قرار می‌دهند؛ اقدامی که در راستای تأمین امنیت منطقه و ادامه تلاش‌های ضدتروریستی انجام می‌شود.

