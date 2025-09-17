مفتی شیعیان لبنان: «اگر مقاومت نبود، امروز لبنانی وجود نداشت»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی جعفری لبنانی، شیخ احمد قبلان، با صدور بیانیهای خطاب به مقامات لبنانی، بر ضرورت پاسداشت مقاومت و فداکاریهای آن در طول دهههای گذشته تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه بیتوجهی به این میراث بزرگ، موجودیت لبنان را تهدید خواهد کرد.
وی تصریح کرد: «لبنان بدون مقاومت اسطورهای، امروز وجود نداشت. کشورها با فداکاریهای حاکمیتی و اتکا به ظرفیتهای ملی زنده میمانند، نه با اتخاذ سیاستهای خفقان و چشمپوشی از بزرگترین مقاومت در تاریخ معاصر.»
شیخ قبلان با اشاره به سالگرد «انفجار پیجرها» آن را شاهدی بر «جنایتِ رها کردن کسانی دانست که نیم قرن پیش کشور و دولت را بدون هیچ منفعتطلبی داخلی بازپس گرفتند». وی تأکید کرد: «باید به فداکاریها و حاکمیت ملی احترام گذاشت.»
او همچنین نسبت به بیتوجهی به حقوق مردم مظلوم فلسطین هشدار داد و گفت: «اگر همبستگی با دولت برادر قطر ضرورتی مشارکتی است، اولویت بیشتری برای همبستگی با مردم غزه وجود دارد؛ مردمی که در برابر چشم جهان به ظاهر متمدن، ذبح میشوند.»
مفتی جعفری لبنان با اشاره به مخاطرات منطقهای و کینهتوزیهای سیاسی افزود: «حاکمیت و لبنان از هم جداییناپذیرند. هیچ جایگزینی برای همزیستی مشترک، حاکمیت ملی، صلح داخلی و وحدت ابدی ما وجود ندارد. هرگونه خطای محاسبه سیاسی میتواند کشور را در معرض نابودی قرار دهد.»
شیخ احمد قبلان در پایان، با تجلیل از شهدای «البیجر» گفت: «چشمان ما سپر چشمان شماست، دستان ما سپر دستان شماست و جان ما سپر جان شما. هیچ چیز بزرگتر از ایثار و شرافت کسانی نیست که عزیزترین داشتههای خود را تقدیم این میهن کردند تا لبنان باقی بماند.»
