تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۵
کد خبر: 1729266
تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به مناطقی از خاک سوریه تجاوز نظامی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به مناطقی از خاک سوریه تجاوز نظامی کرده‌اند.

یک نیروی گشتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی از استان قنیطره سوریه شد و نظامیان اسرائیلی به همراه چند خودرو در مناطقی حدفاصل جباتا الخشب تا خان ارنبه، اقدام به گشت زنی کردند.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

