موج حمایت از فلسطین در فرانسه/ پرچم فلسطین بر فراز ساختمان ۸۶ شهرداری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اعلام رسمی شناسایی دولت فلسطین از سوی ماکرون، پرچم فلسطین بر فراز ساختمان‌های ۸۶ شهرداری فرانسه برافراشته شد.

این اقدام شهرداری‌ها در حالی صورت گرفته که وزارت کشور فرانسه پیش‌تر چنین اقدامی را ممنوع اعلام کرده بود.

این حرکت نمادین همزمان با سخنرانی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، در نشست بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین در نیویورک انجام شد.

ماکرون در این سخنرانی اعلام کرد: فرانسه دیگر نمی‌تواند برای شناسایی دولت فلسطین منتظر بماند و افزود: ما مسئولیت جمعی شکست در تحقق صلح عادلانه در خاورمیانه را بر عهده داریم.

وی همچنین تأکید کرد که وعده تشکیل دولت عربی در فلسطین هنوز محقق نشده و جامعه جهانی وظیفه دارد مسیر صلح را در منطقه ترسیم کند.

پیش از این، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده بود که ۵۲ شهرداری در نقاط مختلف کشور با برافراشتن پرچم فلسطین، تصمیم دولت را به چالش کشیده‌اند.

این تحولات در فرانسه تنها یک روز پس از آن رخ داد که کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال نیز به‌طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند.

با این اقدام، شمار کشورهای عضو سازمان ملل که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته‌اند به ۱۴۶ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو رسید.

