به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مالت اعلام کرد که امروز فلسطین را بهطور رسمی به رسمیت خواهد شناخت.
دفتر نخستوزیر مالت، امروز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بهطور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
با این اقدام، مالت به جمع کشورهایی میپیوندد که در روزهای اخیر گام مشابهی برداشتهاند.
روز یکشنبه، کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند؛ اقدامی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه صورت گرفت.
گفتنی است مالت با نام رسمی جمهوری مالت، کشور جزیرهای در جنوب اروپا و در مرکز دریای مدیترانه قرار دارد.
