افزایش اختلافات در دولت اسرائیل پس از شناسایی کشور فلسطین توسط کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اختلافات درون دولت اسرائیل بالا گرفته است؛ به‌ویژه پس از آن‌که شماری از وزرا از حضور در نشست‌های مهم مربوط به واکنش به شناسایی کشور فلسطین توسط کشورهای غربی محروم شدند.

منابع سیاسی بدون ذکر نام، اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، روز یک‌شنبه نشستی اضطراری خارج از برنامه‌های معمول برگزار کرده است. در این جلسه، ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی حضور نداشتند. موضوع جلسه بررسی اقدامات احتمالی در پاسخ به شناسایی بین‌المللی فلسطین بود.

نزدیکان بن‌گویر این اقدام نتانیاهو را تلاشی برای کاهش فشارها در خصوص اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری دانسته‌اند. همچنین، بن‌گویر و متحدانش خواستار اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر، تسریع در روند اعمال حاکمیت و پایان دادن به نقش تشکیلات خودگردان فلسطین هستند. در مقابل، نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، تلاش دارد مواضعی متوازن اتخاذ کند تا انسجام سیاسی داخلی را حفظ کرده و از تشدید تنش‌های داخلی و بین‌المللی جلوگیری کند.

در این نشست، نتانیاهو بر ضرورت هماهنگی کامل با دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای پاسخ به اقدامات شناسایی کشور فلسطین تأکید کرده است.

گفتنی است بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال روز یک‌شنبه اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. با این اقدام، شمار کشورهای عضو سازمان ملل که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند به ۱۵۳ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو رسید.

همچنین ۱۱ کشور دیگر از جمله مالت، بریتانیا، لوکزامبورگ، فرانسه، استرالیا، ارمنستان و بلژیک اعلام کرده‌اند که قصد دارند در جریان نشست هشتادم مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر جاری، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

