به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بلژیک قصد دارد امروز دوشنبه، بهطور رسمی شناسایی کشور فلسطین را اعلام کند.
این اقدام در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت میگیرد، در حالی که وزیر خارجه این کشور از احتمال اعمال تحریمهایی علیه اسرائیل خبر داده است.
با این تصمیم، بلژیک به فهرست کشورهایی چون کانادا، پرتغال، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و اسپانیا میپیوندد که پیشتر کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند یا قصد انجام این اقدام را دارند.
«ماکسیم پِرِوو» وزیر امور خارجه بلژیک، پیشتر در تاریخ ۱۲ سپتامبر اعلام کرده بود که کشورش در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
او همچنین تأکید کرده بود که «تحریمهای سختی علیه دولت اسرائیل در نظر گرفته شده است».
پِرِوو در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در ماههای اخیر بارها بر تعهد بلژیک به تحقق صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه، مبتنی بر راهحل دو کشوری، تأکید کردهام.
وی در ادامه با اشاره به پیوستن بلژیک به ۱۴۱ کشور دیگر در حمایت از «اعلامیه نیویورک» به رهبری فرانسه و عربستان سعودی، این اقدام را «نقطه عطفی» دانست و افزود: این پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحلهای مهم است.
وزیر خارجه بلژیک همچنین اعلام کرد که در تاریخ ۲۲ سپتامبر، نشست دیگری در نیویورک برگزار خواهد شد تا این حرکت تقویت شود و تلاشها برای آیندهای مشترک، با صلح و امنیت میان دو ملت فلسطینی و اسرائیلی ادامه یابد.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما