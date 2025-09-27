تجمع مردم لبنان در محل شهادت سید حسن نصرالله + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزبالله لبنان، مراسمی در محل شهادت او در بیروت برگزار شد. شرکتکنندگان از مناطق مختلف لبنان برای گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت وی گرد هم آمدند.
این مراسم با برافراشتن تصاویر شهید، روشن کردن شمعها و سردادن شعارهای مقاومت همراه بود؛ لحظهای احساسی که بر پایبندی به راه و اندیشه نصرالله و یادآوری مواضع تأثیرگذارش در مسیر مقاومت تأکید داشت.
در این گردهمایی، گروههای مردمی، جوانان و دانشجویان حضور پررنگی داشتند و در سخنان خود اعلام کردند: «وفاداری به شهید فرمانده، شعار این مرحله خواهد بود و وصایای او همچنان قطبنمای مسیر به سوی فلسطین و قدس باقی میماند.»
در اقدامی نمادین، تصویر سید حسن نصرالله بر صخره معروف «الروشه» در بیروت نقش بست و پایتخت لبنان شب خود را با نور یاد او روشن کرد. این صخره که از نمادهای گردشگری و ملی بیروت بهشمار میرود، به سکویی برای تجلیل از شهید تبدیل شد.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمها و پلاکاردها، شعارهایی سر دادند که بر ادامه مسیر مقاومت تأکید داشت؛ مسیری که نصرالله سالها رهبری آن را بر عهدهدار بود.
