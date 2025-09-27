حمله غافلگیرانه داعش در شرق دیرالزور/ ۴ عنصر قسد کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی سوری گزارش دادند که افراد مسلح وابسته به هستههای مخفی گروه داعش با سلاحهای خودکار ساختمان شهرداری در شهرک «أبریهة» در حومه شرقی استان دیرالزور در شرق سوریه را هدف قرار دادند.
این حمله به درگیری میان مهاجمان و عناصر قسد انجامید که در نتیجه آن ۴ نفر از عناصر قسد و یک مهاجم داعشی کشته شدند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۱۸۶ عملیات شامل حملات مسلحانه، ترور و انفجار توسط هستههای داعش در مناطق تحت کنترل قسد در سوریه انجام شده است. طبق آمار این نهاد، در این مدت دستکم ۹۰ نفر کشته شدهاند که شامل ۶۴ نفر از عناصر قسد و یگانهای همپیمان، ۱۲ نفر از عناصر داعش، ۱۳ غیرنظامی و یک نفر از همکاران محلی قسد بوده است.
