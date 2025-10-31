بازگشت سایه داعش به شرق سوریه/ موج جدید حملات در دیرالزور و رقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داعش در ماه اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، حملات و عملیات خود را در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به‌طور قابل توجهی افزایش داده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم فعالیت هسته‌های پنهان این گروه و توانایی آن در بازسازی ساختار خود و سوء‌استفاده از خلأ امنیتی برای انجام عملیات خونین است که تلفات زیادی در میان نیروهای نظامی، امنیتی و غیرنظامیان بر جای گذاشته است.

با وجود اینکه داعش از سال ۲۰۱۸ میلادی کنترل جغرافیایی خود را از دست داده، همچنان توانایی‌های امنیتی و نظامی لازم برای اجرای حملات پراکنده را حفظ کرده hsj و این مسئله تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت مناطق شرقی سوریه به شمار می‌رود. این تهدید به‌ویژه در استان دیرالزور – یکی از پایگاه‌های اصلی پیشین داعش – آشکار است.

با اینکه حضور علنی داعش در منطقه دیده نمی‌شود، اما هسته‌های فعال آن در روستاها و مناطق روستایی گسترده دیرالزور همچنان به تحرکات خود ادامه می‌دهند. داعش از ویژگی‌های جغرافیایی پیچیده منطقه و ضعف‌های امنیتی مکرر برای بازسازی شبکه خود بهره می‌برد.

الگوهای حملات داعش نیز تنوع قابل توجهی از انفجارها و کمین‌ها گرفته تا عملیات ترور هدفمند داشته است. موضوعی که نشان می‌دهد این گروه به‌طور کامل شکست نخورده و در حال بازآرایی نیروها و تاکتیک‌هایش برای حفظ نقش تهدیدآمیز خود در صحنه سوریه است.

بر اساس داده‌های دیدبان حقوق بشر سوریه، داعش تنها در ماه اکتبر گذشته دست‌کم ۱۶ حمله در مناطق شرقی سوریه انجام داده که در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان و نظامیان کشته یا زخمی شده‌اند.

