داعش در البوکمال سوریه تهدید به بازگشت کرد

در شهر البوکمال در حومه شرقی دیرالزور، عبارات تهدیدآمیزی توسط افراد ناشناس وابسته به هسته‌های داعش بر دیوار یکی از مدارس نوشته شد که شامل جمله‌ای با مضمون «دولت اسلامی در راه است ای بندگان صلیب» بود.

منطقه دیرالزور، در هر دو بخش تحت کنترل حکومت جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) از مناطقی است که فعالیت‌های داعش در آن به شدت دیده می‌شود. این فعالیت‌ها شامل انجام عملیات‌های ناگهانی داعش است که هم علیه نیروهای نظامی و هم علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد تا بی‌ثباتی ایجاد کرده و امنیت و ثبات منطقه را تضعیف کند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش‌تر در نهم نوامبر گزارش داده بود که نیروهای مشترکی از دستگاه اطلاعات عمومی و دستگاه امنیت داخلی حکومت جولانی، عملیاتی مشترک در شهرهای الخریطة، البغیلیة و الطریف در غرب دیرالزور انجام دادند که هدف آن گروه‌هایی از هسته‌های داعش بود و در نتیجه چند نفر که احتمال می‌رود عضو این سازمان باشند، دستگیر شدند.

همچنین شایان ذکر است که در ۱۶ اکتبر گذشته، پنج نفر از اعضای وزارت دفاع حکومت جولانی در جریان هدف قرار گرفتن یک اتوبوس نظامی که آن‌ها را جابه‌جا می‌کرد، بر اثر انفجار یک بمب کارگذاری‌شده توسط افراد ناشناس که احتمال می‌رود عضو داعش باشند، در جاده بین دو شهر دیرالزور و المیادین نزدیک روستای سعلو در حومه شرقی دیرالزور کشته شدند.

