داعش ۲ حمله مسلحانه به مواضع قسد در دیرالزور انجام داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هسته‌هایی از گروه تروریستی داعش دیروز سه‌شنبه یک پایگاه نظامی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را در منطقه البحرة در حومه شرقی دیرالزور با یک راکت آر پی جی هدف قرار دادند که منجر به درگیری مسلحانه میان دو طرف شد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، گزارشی از تلفات انسانی این حمل منتشر نشده است.

همچنین هسته‌های داعش یک پایگاه دیگر قسد را در منطقه الشعفه هدف قرار دادند، بدون آنکه هیچ تلفات انسانی در هیچ یک از طرفین گزارش شود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵، ۱۹۸ عملیات توسط هسته‌های داعش در مناطق نفوذ قسد را ثبت کرده است که تمامی آن‌ها شامل حملات مسلحانه، هدف‌گیری و انفجار بوده است. همچنین طبق مستندات این دیده‌بان، مجموع تلفات ناشی از این عملیات‌ها تاکنون ۹۲ نفر گزارش شده است که شامل ۶۶ نفر از نیروهای قسد و تشکیلات نظامی وابسته، ۱۲ نفر از اعضای داعش، ۱۳ غیرنظامی و یک نفر از همکاران قسد می‌شود.

