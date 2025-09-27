به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای علمای شیعه افغانستان و مسئول دفتر مجمع محلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این کشور، گفت: رسالت پیامبر(ص) اختصاص به مسلمانان ندارد و ایشان «هُدًی لِلنَّاسِ» و «رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ» است.

حجت الاسلام و المسلمین «سید حسین عالمی بلخی» که با خبرنگار ابنا در حاشیه نشست شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر تهران، گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: به مناسبت میلاد پیامبر عالی‌قدر اسلام(ص)، از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول، به خاطر نیاز مبرم و ضرورت جدی که جامعه اسلامی به وحدت و همدلی دارد، هفته وحدت نامگذاری شده است. ما باید به معنای واقعی کلمه امت واحده ایجاد کنیم و تا به ایجاد امت واحده نرسیم، از گرفتاری‌های ما خلاص نمی‌شویم لذا باید به آن سمت حرکت کنیم. امروز شاهدیم که در دنیا مشکلات مسلمان‌ها بیش از دیگران است و دلیل آن تفرقه و منازعه ما است. امروز وضعیتی در غزه حاکم است که زن و کودک و پیرمرد و غیرنظامیان، برای گرفتن یک وعده غذا بمباران می‌شوند و می‌میرند. مسلمانان در کشورهای خودشان به این موضوع توجه نمی‌کنند و اگر وحدت می‌داشتیم و امت واحده اسلامی می‌بودیم، قطعا سرنوشت ما این نبود.

مسئول دفتر مجمع محلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در افغانستان درباره ضرورت وحدت تصریح کرد: امروزه باید کوشش و تلاش کنیم تا از این وضعیت عبور کنیم و به سمت وحدت، یگانگی، اتفاق، اتحاد و امت واحده اسلامی برویم. به قول حضرت امام(ره) اگر هر کدام از مسلمانان یک سطل آب روی اسرائیل بریزد، این رژیم را آب می‌برد. اسرائیل چیزی نیست و یک مشت جمعیت بسیار کوچکی است، اما امروز برای جهان اسلام به عنوان یک غده سرطانی، دردسر است. چون مسلمانان سست و ناتوان شده‌اند و غرور و همت‌شان از بین رفته است. لذا امروز می‌بینیم که یهود که دشمن آشتی‌ناپذیر با مسلمانان است، ما را اینچنین به مشکلات و گرفتاری‌های عدیده گرفتار کرده است که به نظر ما علت اصلی آن، همان اختلاف و تفرقه و نزاع ما است.

وی در پایان گفت: امیدوارم پرورگار متعال با رحمت خود که پیامبر را رحمة للعالمین فرستاده، رحمتش شامل حال تمام مومنین و مسلمانان شود تا از این تفرقه بیرون برویم و متحد و یکپارچه شویم تا شکست ناپذیر باشیم.

