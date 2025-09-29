به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ارتحال همسر مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی «دامت افاضاته» را موجب تأثر دانست و این ضایعه را به محضر ایشان، فرزندان و خاندان معظم تسلیت عرض کرد.

متن کامل پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت افاضاته)

خبر درگذشت همسر مکرمه جنابعالی واصل و مورد تأثر و تأسف شد. زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتسابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.

اینجانب این ضایعه را به محضر حضرتعالی، فرزندان گرامی، خاندان معزز و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای جنابعالی عزت روزافزون و سلامتی مسئلت می‌نمایم.»

این پیام با امضای «مسعود پزشکیان ـ رئیس جمهوری اسلامی ایران» پایان یافته است.

