ادعای مضحک ترامپ؛ ترامپ از امکان پیوستن ایران به پیمان ابراهیم خبر داد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادعایی مضحک در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو، پیوستن ایران به پیمان ابراهیم را امکان‌پذیر دانست!

او روز دوشنبه، ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) ضمن بیان این مطلب گفت: «چه می‌دانیم، شاید حتی ایران هم بتواند وارد این توافق شود… واقعاً به این اعتقاد دارم. اما آن‌ها می‌توانند یکی از اعضا باشند.»

«پیمان ابراهیم» نام توافق بالاصطلاح صلحی است که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود میان اسرائیل و چند کشور مسلمان برقرار کرد که طی آن، اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را با چهار کشور عربی عادی‌سازی کرد.

ترامپ در این کنفرانس خبری ادعا کرد بنیامین نتانیاهو با طرح صلح آمریکا برای غزه که هدف آن پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله در این منطقه است، موافقت کرده است. این طرح شامل آتش‌بس، آزادی اسیران اسرائیلی در دست حماس در برابر زندانیان فلسطینی، خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از غزه، خلع سلاح حماس و تشکیل دولتی انتقالی به رهبری یک نهاد بین‌المللی می‌شود.

