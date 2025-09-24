انقلاب فکری و سیاسی در بورکینافاسو از سوی ابراهیم ترائوره

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم ترائوره، رهبر جوان نظامی بورکینافاسو، با اخراج نیروهای فرانسوی و چرخش به سوی روسیه، تحولی عمیقتر از یک تغییر ژئوپلیتیک ساده را رقم زده است؛ انقلابی که بر استقلال اقتصادی، اتحاد منطقهای و بهرهگیری از اخلاق دینی استوار است.
ترائوره نظریه «گسست از نظام جهانی» سمیر امین، اقتصاددان مصری-فرانسوی را مبنا قرار داده است. او بر این باور است که وابستگی اقتصادی به غرب، مانع اصلی استقلال واقعی آفریقاست. در این راستا، دولت او قراردادهای استخراج طلا را با شرکتهای چندملیتی بازنگری کرده و بر کشاورزی و خودکفایی غذایی تأکید دارد. همزمان، ایجاد «اتحاد کشورهای ساحل» با مالی و نیجر را گامی برای خوداتکایی منطقهای معرفی کرده است.
در عرصه امنیتی، اخراج نیروهای فرانسوی و تقویت «داوطلبان دفاع از میهن» نماد سیاستی است که امنیت را از پایتخت کشور، نه پاریس، مدیریت میکند.
وجه تمایز پروژه ترائوره، استفاده از اسلام بهعنوان منبع مشروعیت مدنی و اخلاقی است. او اسلام را فضیلتی مدنی همچون انضباط، همبستگی و دفاع از میهن معرفی میکند.
ترائوره با ترکیب اندیشه اقتصادی، اتحاد منطقهای و اخلاق دینی، مدل تازهای از حاکمیت بومی آفریقا را مطرح کرده است؛ مدلی که استقلال را فراتر از سیاست، در عرصه اقتصاد، فرهنگ و معنویت دنبال میکند.
**************
پایان پیام/ 345