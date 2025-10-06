زخمی شدن سه عضو الحشد الشعبی در منطقه »الجزیره« عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان یک عملیات نظامی در منطقه «الجزیره» واقع در مرز استانهای الانبار و صلاحالدین عراق، دو انفجار رخ داد که منجر به زخمی شدن سه تن از نیروهای الحشد الشعبی شد.
مندول الجغیفی از فرماندهان الحشد الشعبی الانبار اعلام کرد: این عملیات با فرماندهی عواد الجغیفی در عمق صحرای الجزیره انجام شد. در مرحله نخست، یک بمب کنار جادهای در مسیر خودروی فرمانده عواد الجغیفی منفجر شد، اما خوشبختانه آسیبی به وی وارد نشد.
در ادامه عملیات، نیروهای الحشد الشعبی به یک سازهی مشکوک برخورد کردند که احتمال میرفت بهعنوان نقطه دیدهبانی یا مخفیگاه استفاده شود. هنگام نزدیک شدن به این محل، مواد منفجره کار گذاشتهشده درون آن منفجر شد و سه تن از نیروهای الحشد زخمی شدند. حال عمومی آنها مساعد گزارش شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
به گفته الجغیفی، منطقه الجزیره یکی از وسیعترین و پیچیدهترین مناطق امنیتی عراق است که حدود ۱۴۰ کیلومتر عمق دارد و میان سه استان الانبار، صلاحالدین و نینوا واقع شده است.
وی تأکید کرد که تأمین امنیت این مناطق صعبالعبور برای جلوگیری از فعالیتهای احتمالی گروههای تروریستی ضروری است.
