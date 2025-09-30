به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در طول دو سال نبرد در جبهه پشتیبانی از مردم مظلوم غزه، جبهه مقاومت یمن تبدیل به جایگاهی شده که صهیونیست‌ها را به درماندگی کشانده است تا آنجا که نتانیاهوی جنایتکار گفت؛ یمن برای ما از برنامه هسته ای ایران خطرناک تر شده است.

«أمة ملک خاشب» بانوی فعال رسانه‌ای انصار الله طی یادداشت اختصاصی برای ابنا نوشت:

در راه قدس، نبرد فتح موعود و جهاد مقدس، در ماه ربیع الاول، که یمنی‌ها آن را یکی از ماه‌های مقدس می‌دانند، ماهی که یمنی ها جامه سبز خود را بر تن می کنند، و در آن، زن و مرد، با اشتیاق، آرزو و عشق، خود را برای بزرگداشت روز بزرگ ولادت، روزی که سیمای جهان دگرگون شد، روز ولادت نور، کسی که امت را از تاریکی به سوی نور بیرون آورد، کسی که خداوند او را به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستاد، آماده می‌کنند، در بحبوحه این رویدادهای متنوع، یمن جمعی از یاران و اعضای دولت صنعا را که به آنها افتخار می کند تقدیم راه قدس کرد شهدایی که در یک اجتماع بزرگ و باشکوه مردمی تشییع شدند، آن هم در برابر جهانی بی‌تفاوت که در سکوت، جنایات وحشیانه روزانه در غزه را تماشا می‌کند، و کوچکترین حرکتی نکردند. بلکه صحنه‌های جنایات، گرسنگی، اجساد پراکنده و اعضای سوخته به صحنه‌های عادی و روزمره‌ای تبدیل شدند که نیازی به اقدام یا حمایت ندارند. نجات رنج‌دیدگان و کمک به مظلومان در آنجا به عباراتی بی‌ارزش تبدیل شد.

عربیت، جوانمردی، مردانگی، شرافت و حتی انسانیت، کلماتی گذرا شده‌اند که برای توصیف وضعیت مردمی که در طول تاریخ زندگی کرده‌اند، نوشته شدند، گویی این دوران عاری از آن صفات عالی شدند اما مردم یمن ثابت کردند که تمام آن خصائل با ارزش در کلام و عمل در آنها تجسم یافته و با خون پاکشان عجین شده، با رنجی که در طول سال‌ها جنگ تجاوزکارانه و محاصره اقتصادی متحمل شدند.

تا اینکه جبهه پشتیبانی از غزه فرا رسید، آنها با امکانات ساده و محدود خود، هر آنچه در توان داشتند را در حمایت از خون مظلومانی که روزانه در مقابل چشمان تمام دنیای ریاکار بر زمین ریخته می‌شود، تقدیم کردند. دنیایی که سرو صدای آن که اسمش را حقوق بشر و حقوق کودکان و زنان گذاشتند ما را خسته کرده است، اما سرنوشت چنین رقم خورد که یمنِ با ایمان، در موضع اخلاقی و انسانی در حمایت از مردم غزه پیشگام شود، تا جایی که بسیاری گفتند: اکنون معنای سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) در توصیف اهل یمن را که آنان را اهل ایمان و خرد و نرم‌ترین دل‌ها و لطیف‌ترین روح‌ها توصیف کردند، و معنای دعای پیامبر(صلی الله علیه و آله ) را که در دعای معروفشان برای اهل یمن فرموده بودند، محقق شد. پیامبر(ص) فرمودند؛ «خدایا انصار و فرزندان انصار و فرزندانِ فرزندان انصار را بیامرز.»

در یمن، آگاهی مردمی و اجتماعی، رکن اصلی یمن برای قرار گرفتن در این جایگاه بزرگ امروز بود، جایگاهی که باعث شد خون‌های پاک خود را برای فلسطین تقدیم کند و در طول دو سال تمام، بدون خستگی و کسالت، تصاویری از پایداری و مقاومت را در میادین به نمایش بگذارد. بلکه هفته به هفته، آگاهی دو چندان، جمعیت بیشتر، عزم ها راسخ‌تر، دل‌ها بیشتر به درد آمد و جگرها بیشتر به خاطر جنایات وحشیانه‌ای که خارج از محدوده‌ی طبیعت انسانی در فلسطین اشغالی رخ می‌دهد، سوزان‌تر شده است.

حتی پس از بمباران صنعا، کشته شدن شهدا، زخمی شدن مردم، تخریب اموال و خسارات اقتصادی، شهروندان از میان آوار و خرابه‌ها بیرون می‌آیند و صدای ناله‌هایشان در بیمارستان‌ها هنگام دریافت کمک‌های اولیه پس از جراحاتشان به گوش می‌رسد. آنها بیرون می‌آیند تا پیام‌های پایداری، غرور و وفاداری را منتقل کنند و با صدای بلند بگویند: «همه این ها فدای فلسطین. و فدای مسیر قرآنی ما .»

خون و زخم‌های ما گرانبهاتر از خون مردم ما در فلسطین نخواهد بود. تأثیر آن پیام‌ها بر دشمن شدیدتر و دردناک‌تر بود، زیرا او حتی نتوانست به اراده و عزم یمنی‌ها به اندازه سر سوزن دست یابد. واقعیت این بود، همانطور که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی توصیف می‌کند، ما مردمی هستیم که هر چه بیشتر با ما جنگ شود، قوی‌تر می‌شویم، عزممان بیشتر می‌شود و توانایی‌هایمان بیشتر توسعه می‌یابد.

طنز تمسخرآمیز تهدید مقام صهیونیستی علیه صنعا

دشمن حتی از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه ما استفاده کرد. نتانیاهوی جنایتکار و کاتس، وزیر جنگ جنایتکارش، در اظهارات رسانه‌ای که آشکارا نامتعادل یا نوعی رویاپردازی بود، دست و پا می‌زدند. سپس اظهارات احمقانه کاتس جنایتکار مطرح شده که با واکنش‌های بسیار طعنه‌آمیزی روبرو شد، زمانی که او تهدید کرد که پرچم رژیم جنایتکار خود را در وسط صنعا برافراشته و آن را با شعار و پرچم انصارالله جایگزین می‌کند.

واقعاً چه حرف مسخره‌ آمیزی این در حالی است که این رژیم نمی‌تواند پرچم خود را بر فراز کشتی‌هایش که از دریای سرخ عبور می‌کنند، برافراشته کند و از روش استتار و برافراشتن پرچم کشورهای دیگر استفاده می‌کند، با این تصور که این روش کشتی‌هایش را از حملات نیروهای مسلح یمن در امان نگه دارد. نیروهای مسلح یمن عبور کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های مرتبط با این رژیم حرامزاده را از باب المندب ممنوع اعلام کردند و شرط گذاشتند که تجاوز به غزه باید متوقف شود.

به همین ترتیب، این دشمن جنایتکار که شروع به بیان و صحبت در مورد رویاهای خود در مورد آنچه اسرائیل بزرگ نامیده می‌شود، کرده است، در اعماق وجودش می‌داند که حتی در میان کشورهایی که با آن ها توافق‌نامه‌های صلح امضا کرده، مانند جمهوری عربی مصر، برای او غیرممکن است که پرچم رژیم خود را برافرازد. تمام مردم مصر، چه از نظر مردمی و چه از نظر فرهنگی، با این رژیم دشمنی دارند و سفیر اسرائیل در آنجا یک سفیر مطرود است و نمی‌تواند مانند هر سفیر دیگری آزادانه رفت و آمد کند.

علیرغم جنگ اقتصادی و جنگ نرم که هدف آن ساکت کردن، کنترل و تحقیر مردم با همکاری و کمک رسانی حکومت های مزدور است تا رژیم را به منافع و به اوج قدرت برسانند، در اکثر کشورهای عربی این رژیم جرأت انجام چنین اقدام احمقانه‌ای را که باعث ایجاد نفرت علیه آن، و بیدار شدن آدم های خواب در آن کشورها می شود را ، نخواهد داشت.

پس چرا او خواب می‌بیند و هذیان می‌گوید که پرچم خود را بر فراز یمن ایمان به اهتزاز در خواهد آورد، یمنی که مردمش در دشمنی با این رژیم یهودی غاصب و جنایتکار که روزانه جنایات وحشیانه‌ای فراتر از انسانیت در غزه مرتکب می‌شود و به لبنان و سوریه حمله می‌کند و اینجا و آنجا را بمباران می‌کند، مانند وحشی متجاوزی که هیچ افساری ندارد. او رویایی را در سر می‌پروراند که به هیچ وجه قابل دستیابی نیست و بعیدتر از هر بعید است، شاید اگر قرار باشد همه مردم یمن که منتظر رویارویی مستقیم با او هستند، شهید شوند تا او را ادب کنند و به او ارزشش را بیاموزدند، این کار را می کنند .

مردمی که آرزو دارند مرزها برایشان باز شود تا بتوانند با تمام اراده و شجاعت به راه بیفتند، بدون اینکه برایشان مهم باشد که زنده می‌مانند یا می‌میرند، و برایشان اهمیت ندارد آنها به سراغ مرگ بروند یا مرگ به سراغ آنها بیاید . صدها هزار نفر در راه خدا جهاد کردند تا این ملت را از شر دشمن جنایتکار، مستکبر و ظالم که فساد را در زمین گسترش داده ، نجات دهند.

این [ملت] برای بازگرداندن کرامت از دست رفته و عزت برباد رفته تلاش می‌کند تا جایگاه واقعی خود را در میان ملت‌های دیگر بازیابد، چرا که این امت بهترین امتی است که برای بشریت پدیدار شده . مردمی که هر هفته میلیون‌ها نفر به میادین مقدس یمن می‌روند و به تمام امت اسلام درس پایداری و جهاد می‌دهند و آنها را آموزش می‌دهند و از نظر روانی برای نبرد اجتناب‌ناپذیر آینده با یهودیان آنها را آماده می‌کنند.

این ملت یمن از طریق مسیر و فرهنگ قرآن کریم که توسط رهبر شهید حسین بدرالدین الحوثی پایه گذاری شد و یمنی‌ها از آن الهام گرفتند، با فرهنگ قرآن کریم بهره مند شدند، بنابراین آنها آموختند که چگونه با یهودیان از دیدگاه جامع قرآنی برخورد کنند، زیرا روانشناسی یهودیان و میزان دشمنی آنها با مسلمانان و نقاط ضعف آنها و نحوه برخورد قرآن با آنها را می‌شناسند.

به همین دلیل است که دیدیم تمام جهان غرب و عرب با صهیونیست‌ها و صهیونیست‌هایی که خون عربی در رگ‌هایشان دارند، متحد شدند. تمام این جهان در برابر یمن ایستادند و با آنها از نظر نظامی، روانی و رسانه‌ای جنگیدند و با تمام انرژی و امکانات خود برای تحریف و تضعیف این پروژه و حامیان آن و تحریف رویکرد آنها تلاش کردند. اما خداوند، بر امر خود غالب است(والله غالب امره) و اراده کرده که ستاره بخت مردم یمن بدرخشد و همه آنها را به خاطر اخلاص مواضع و پایداری بر اصولشان به تمام مردم دنیا معرفی کند.

همه این ستمگران و دستیارانشان از به رسمیت شناختن انقلاب ۲۱ سپتامبر، انقلابی که اهدافش به فلسطین اشغالی رسید، خودداری کردند تا یهودیان طعم قدرت یمنی‌ها را چشیدند و میلیون‌ها گله از شهرک نشینان غاصب را به پناهگاه‌های خود فرستادند و آنها را در وحشت، ترس روانی و تحقیر قرار دادند تا جایی که امنیت روانی آنها از بین رفت، و این در حالی است که آنها حریص به دنیا هستند. آنها هیچ پایداری و صبری نشان ندادند، زیرا از صاحبان حق نیستند تا آنجا که آمار نشان داد که صدها هزار نفر از سرزمینی که مال آنها نیست و آن را دزدیده، غارت و اشغال کرده‌اند، مهاجرت معکوس می‌کنند و شروع به بازگشت به کشورهای مبدا خود می‌کنند. آنها گروهی از اراذل و اوباش از ملیت‌های مختلف هستند.

اعتراف نتانیاهو؛ یمن برای ما خطرناک‌تر از برنامه هسته‌ای ایران است

در نبرد آنها با یمن، همه معادلات تغییر کرده و تمام کفه ترازو معکوس شده است، بنابراین آنها شروع به داد و فریاد و ضجه از دست یمنی و یمنی ها شدند و یمن برای آنها تبدیل به کابوسی شده که آنها را بیدار نگه می‌دارد. یمن، پس از انقلاب ۲۱ سپتامبر و با اعتراف نتانیاهوی جنایتکار، برای دولت و رژیم آنها خطرناک‌تر از برنامه هسته‌ای ایران شده است. یمن در بخشش و فداکاری بدون محدودیت، بدون سقف و بدون منت، ثابت قدم و پایدار است. همانطور که رهبر فرمودند؛« ما راه حمایت از غزه را انتخاب کرده‌ایم و به خوبی می‌دانیم که در این مسیر فداکاری‌های بزرگی خواهیم کرد. رهبر تاکید کردند که این راه، راه درست، راه موفقیت و شکوه و راه توفیق الهی است و خداوند فداکاری‌ها و مواضع مردم مؤمن یمنِ ایمان و حکمت را ضایع نخواهد کرد. »

