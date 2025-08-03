به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سروزیر ایالت کارناتاکای هند، توطئه مسمومسازی آب آشامیدنی یک مدرسه دولتی در روستایی در منطقه بلگاوی را بهشدت محکوم کرد. وی هدف از این اقدام را انتقال اجباری مدیر مسلمان مدرسه دانست و آن را نشأتگرفته از نفرت مذهبی و افراطگرایی خواند.
سدارامایا در بیانیهای این اقدام را شنیع توصیف کرد و هشدار داد که این توطئه میتوانست به کشتار کودکان بیگناه منجر شود. در ارتباط با این حادثه، سه نفر از جمله رئیس شعبه محلی سازمان شیرام سنا (یک سازمان تندروی هندو)، بازداشت شدند.
براساس گزارشها، این حادثه حدود دو هفته پیش رخ داده و منجر به مسمومیت چند دانشآموز شده، اما تلفاتی در پی نداشته است.
سروزیر ایالت کارناتاکا این حادثه را تهدیدی برای همزیستی مسالمتآمیز دانست و تأکید کرد افرادی که از دین برای مقاصد سیاسی بهرهبرداری میکنند، باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند. وی همچنین از اقدام سریع پلیس تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که دستگاه قضایی با عاملان این توطئه برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.
او در پایان خطاب به مردم گفت: «باور دارم کسانی که خواهان صلح و همبستگیاند، بسیار بیشتر از کسانی هستند که نفرت مذهبی را ترویج میدهند».
**************
پایان پیام/ 345