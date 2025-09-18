به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با گسترش جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، فراخوان‌های جهانی برای تقویت بایکوت و تحریم اقتصادی افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته گزارش‌ها موجب نگرانی تل‌آویو و تحمیل خسارات محسوس بر آن شده، در حالی که جبهه‌ای مردمی و گسترده‌تر برای تعمیق این تحریم شکل گرفته است.

براساس گزارش شبکه «الجزیره» قطر، بیش از ۸۰ سازمان غیردولتی از کشورها و شرکت‌ها به‌ویژه در اروپا، خواسته‌اند که از هرگونه همکاری اقتصادی با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خودداری کنند.

در گزارش، به صورت ویژه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور (Carrefour) در فرانسه اشاره شده که از طریق فروش محصولات شهرک‌های صهیونیست‌نشین، مستقیماً اقتصاد آنها را تقویت می‌کنند. همچنین بانک‌های غربی مانند گروه بانکی «بارکلیز» انگلیس به تأمین مالی فعالیت‌های تجاری در این شهرک‌ها متهم شده‌اند.

در همین راستا، اسلوونی واردات کالاهای تولیدشده در این شهرک‌های غیرقانونی را رسماً ممنوع کرده و پس از آن بلژیک نیز گام مشابهی برداشت.

اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری اسرائیل محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که ۳۲ درصد صادرات اسرائیل به این اتحادیه می‌رود که ارزش آن حدود ۴۲ میلیارد یورو (معادل ۴۵ میلیارد دلار) در سال است. از این میزان، محصولات شهرک‌های صهیونیست‌نشین حدود ۳۵۰ میلیون یورو (نزدیک به ۴۱۵ میلیون دلار) را تشکیل می‌دهند.

کارزار تحریم کالاهای اسرائیلی پس از پیوستن یک اتحادیه کارگری سوئیسی که بیش از ۲۰ میلیون کارگر در حدود ۱۵۰ کشور را نمایندگی می‌کند، شتاب بیشتری گرفته است؛ امری که نشان‌دهنده افزایش جهانی موج تحریم رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ بی‌رحمانه اسرائیل علیه غزه است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو –که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است– از اسرائیل خواسته تا خود را با انزوای اقتصادی بین‌المللی ناشی از جنگ غزه وفق دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸