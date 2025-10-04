به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «زهرة البجاری» نماینده پارلمان عراق، روز شنبه در گفتوگویی با خبرگزاری «المعلومة» اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، حضور نظامی خود را در خاورمیانه توجیه میکند.
وی تمدید وضعیت اضطراری در سوریه توسط دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را در همین راستا ارزیابی کرد.
البجاری تأکید کرد که واشنگتن همچنان از تروریسم بهعنوان دستاویزی برای قانونی جلوه دادن حضور نیروهای نظامیاش در سوریه و عراق استفاده میکند، در حالی که عملیات نظامی علیه داعش سالهاست به پایان رسیده است.
وی افزود: «تمدید وضعیت اضطراری در سوریه، پوششی قانونی برای حفظ نیروهای آمریکایی، اعمال نفوذ، ایجاد بیثباتی و حمایت از گروههای مسلح وابسته به آمریکا است؛ اقدامی که امنیت منطقه را تهدید و حاکمیت کشورها را نقض میکند.»
به گفته البجاری، پس از پایان تهدید داعش، حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه فاقد توجیه است و تمرکز اصلی این نیروها اکنون بر کنترل منابع نفتی و جلوگیری از اجرای پروژههای بازسازی و تثبیت اوضاع منطقه است.
گفتنی است دونالد ترامپ اخیراً وضعیت اضطراری در سوریه را تمدید کرده است؛ اقدامی که با انتقادات گستردهای مواجه شده و از سوی منتقدان، تلاشی برای ادامه مداخله نظامی تحت عنوان مبارزه با تروریسم تلقی میشود.
