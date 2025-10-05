به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده سابق پارلمان عراق، روز یک‌شنبه از کشف گورهای دسته‌جمعی در مناطق مختلف تلعفر واقع در غرب استان نینوا خبر داد که شامل قربانیانی است که در دوران اشغال داعش پس از سال ۲۰۱۴ زنده‌به‌گور شده‌اند.

«مختار موسوی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «آنچه در تلعفر و سایر شهرهای نینوا در دوران سلطه داعش رخ داد، به‌راحتی قابل مستندسازی نیست. ما با جنایات هولناکی مواجهیم که جان ده‌ها هزار انسان بی‌گناه، از جمله کودکان و زنان را گرفت.»

وی افزود: «برخی از گورهای دسته‌جمعی کشف‌شده در تلعفر شامل قربانیانی هستند که زنده دفن شده‌اند. این جنایات، چهره تاریک و وحشیانه تفکرات گروه تروریستی داعش را به‌وضوح نشان می‌دهد.»

موسوی تأکید کرد که گورهای کشف‌شده تاکنون تنها بخشی از قربانیان را شامل می‌شود و احتمال وجود گورهای ناشناخته بسیار زیاد است. به گفته او، روند جست‌وجو برای یافتن هزاران فرد، مفقود ممکن است سال‌ها ادامه یابد.

او خواستار تشکیل یک کمیته دائمی برای شناسایی گورهای دسته‌جمعی در نینوا شد تا با استفاده از هرگونه اطلاعات موجود، هویت قربانیان مشخص و جنایات ثبت شود؛ اقدامی که زمینه را برای پیگرد قضایی عاملان این جنایات فراهم خواهد کرد.

