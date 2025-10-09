به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس کانادا اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در ارتباط با حملۀ خشونت‌آمیز و ناشی از نفرت به یک کارمند مسلمان هتل در شهر «مارکهام» در حومۀ تورنتو بازداشت و متهم شده است.

بلافاصله پس از این حادثه که در ساعات بامداد هفتۀ پیش رخ داد، پلیس در محل حاضر شد و کارمند ۵۴ سالۀ هتل را در حالی یافت که از ناحیۀ سر به شدت آسیب دیده بود. بر اساس اعلام پلیس، متهم پس از آن‌که کارت اعتباری‌اش در هنگام پرداخت وجه پذیرفته نشد، رفتارش پرخاشگرانه شد و پس از پرس‌وجو دربارۀ دین متصدی پذیرش هتل، به او حمله کرد.

پلیس گفته است: وقتی متهم متوجه شد قربانی مسلمان است، به شدت عصبانی شد، او را تهدید به قتل کرد و در یکی از اتاق‌ها به‌طور خشونت‌آمیز مورد ضرب‌وشتم قرار داد.

شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) با انتشار بیانیه‌ای این حمله را مصداق روشن اسلام‌هراسی خواند و اعلام کرد: آسیب‌های واردشده به قربانی شدید بوده که می‌تواند مسیر زندگی‌اش رو تغییر دهد.

نمایندۀ ویژه دولت کانادا در مبارزه با اسلام‌هراسی نیز این حمله را «وحشتناک و بی‌رحمانه» توصیف کرد و هشدار داد که اسلام‌هراسی همچنان تهدیدی جدی در این کشور است.

فرد دستگیرشده با اتهام «ضرب‌وجرح منجر به آسیب بدنی» و «تهدید به قتل» روبه‌روست.

مقامات پلیس کانادا در واکنش به این حادثه، ضمن در خواست از مردم برای گزارش فوری هرگونه جرم ورفتار ناشی از نفرت تأکید کرد نفرت جایی در جامعۀ کانادا نباید داشته باشد.

همچنین نخست‌وزیر کانادا و نخست‌وزیر ایالت انتاریو این حمله را محکوم کردند و خواستار مقابله جدی با اسلام‌هراسی شدند.

شورای ملی مسلمانان کانادا، در پایان، با انتقاد از افزایش حملات ضدمسلمانان و با کنایه به مقامات اعلام کرد: ما به جای سخنان بیشتر، به تغییر واقعی نیاز داریم!

